Ministeri Mykkänen selvittää hoivakotien valvonnan toimivuuden poliisiylijohdon ja Valviran kanssa

Sisäministeri Kai Mykkänen aikoo selvittää Valviran ja poliisiylijohdon kanssa, toimiiko hoivakotien valvontaketju parhaalla mahdollisella tavalla.

Jussi Orell

Päivi Ojanperä

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok,) aikoo selvittää lähipäivinä, toimiiko hoitokoteja koskeva valvontaketju parhaalla mahdollisella tavalla.

– Arvioimme nykykäytäntöjä yhdessä Valviran ja poliisin ylimmän johdon kanssa, kertoo Mykkänen Lännen Medialle.

Mykkäsen mukaan tavoitteena on tehdä kaikki voitava, jotta väärinkäytökset eivät jatkuisi. Lähtökohtana on Mykkäsen mukaan kuitenkin se, että poliisi tutkii väärinkäytöksiä rikosilmoitusten perusteella. Poliisikin voi kuitenkin käynnistää tutkinnan perusteltujen vihjeiden perusteella, jos on syytä epäillä rikosta. Vihjeen antaja voi olla kuka vain.

– Myös keskusrikospoliisin roolia arvioidaan siinä vaiheessa, jos joissakin hoivakodeissa todetaan tapahtuneen laajamittaisia väärinkäytöksiä eri puolella puolella Suomea.

Mykkänen muistuttaa, ettei poliisi voi tehdä valvontakäyntejä laitoksiin, vaan ne kuuluvat valvontaviranomaisen toimivaltaan.

Marssijärjestys on Mykkäsen mukaan kuitenkin selvä. Valvova viranomainen kuten Valvira tai kunta arvioivat, onko rikostutkinnalle perusteita ja onko kyse laajemmista väärinkäytöksistä hoitolaitoksessa. Tämän jälkeen viranomainen voi tehdä asiasta rikosilmoituksen poliisille.

Valviran ylijohtaja Markus Henriksson totesi Lännen Medialle tammikuun lopussa, ettei Valvira sulje pois tutkintapyynnön mahdollisuutta Esperi Caren pyörittämän Ulrika-hoitokodin tapauksessa. Valvira keskeytti Kristiinankaupungissa toimineen hoivakodin toiminnan siellä paljastuneiden laiminlyöntien jälkeen.

Epäkohtia on tuon jälkeen paljastunut myös muiden ketjujen hoivakodeista.

STT uutisoi sunnuntaina, että Valvira harkitsee myös niin sanottujen haamuhoitajatapausten viemistä rikosprosessiin. Mykkänen toteaa, että työvuorolistojen väärentämisessä voi olla kyse petoksesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri

Annika Saarikko (kesk.) kommentoi hoitokotien sulkemisia sunnuntaina lyhyesti sähköpostitse Lännen Medialle. Saarikon mukaan nyt on tärkeintä tehdä päätökset valvonnan lisäresursseista.

Saarikko kertoi aiemmin, että hallitus valmistautuu tuomaan eduskunnalle pikaisesti lisätalousarvion, jossa myönnetään lisäresursseja valvontaviranomaisille.

Tarkemmin Saarikko ei vielä avannut, kuinka suurista summista voisi olla kyse ja mihin ne kohdennetaan.

Toistaiseksi selvillä on kuitenkin aikataulu. Lisäbudjetti on luvattu antaa eduskunnalle 26.2. eli runsaan kahden viikon kuluttua.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) puolestaan vaatii vanhuspalvelujen väärinkäytöksiä sanktioitavaksi nykyistä voimakkaammin. Häkkänen esittää lisäksi, että sosiaali- ja terveysministeriön on laadittava laaja vanhuspalvelujen korjausohjelma.

Viikonloppuna Helsingin Sanomat uutisoi, että myös Esperi Caren vammaisille suunnattu yksikkö suljetaan, sillä kaupungin yllätystarkastuksessa tuli ilmi useita puutteita. Saarikko näkee tapahtuneessa pienen valonpilkahduksen: palveluista järjestäjänä vastaava kunta hoiti työnsä oikein ja puuttui epäkohtiin itse.

– Vaikka kunta päätyisi hankkimaan palvelut yksityiseltä tuottajalta, on palvelu yhä julkisesti rahoitettua ja järjestettyä, ja siten kuntien vastuulla, Saarikko viestitti.

– Mitä tulee viikonlopun uutisiin Alavudelta, annan täyden tukeni valvontaviranomaisten työlle. Uutiset ovat järkyttäviä.

Saarikko viittaa tapaukseen, jossa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto keskeytti Attendon hoivakoti Pelimannin toiminnan vakavien puutteiden ja asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Hoivakodin toiminnasta vastaa toistaiseksi sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.