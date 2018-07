Ministeri Sampo Terho vaatii nollatoleranssia seksuaaliseen häirintään urheilussa – Valitettavasti arka ja vaiettu ilmiö

Kuvakaappaus Instagramista

Urheiluministeri Sampo Terho (sin.) edellyttää nollatoleranssia urheilussa tapahtuvalle seksuaaliselle häirinnälle.

Hän otti kantaa suomalaisten naisurheilijoiden kokemaan vakavaan seksuaaliseen häirintään korkeakouluopiskelijoiden EM-kisoissa Portugalissa. Terho lähetti asiasta opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen torstaina.

– Urheilussa täytyy olla nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen. Jos tällaista toimintaa havaitaan, on siihen puututtava nopeasti ja määrätietoisesti. Jokaisella on oikeus urheilla ilman pelkoa tai ahdistusta, Terho sanoo tiedotteessa.

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL kertoi tiistaina, että suomalaisurheilijat joutuivat seksuaalisen häirinnän ja raiskausyrityksen kohteeksi Portugalissa järjestetyissä korkeakouluopiskelijoiden EM-kilpailuissa.

OLL:n mukaan kilpailuita järjestävä EUSA (European University Sports Association) ei puuttunut häirintään asian vaatimalla tavalla vaan pyrki lakaisemaan sen maton alle.

Opiskelijoiden liikuntaliiton mukaan tekijöitä ei kisojen aikana rangaistu mitenkään, uhreja syyllistettiin ja raiskauksen yrityksestä vaadittiin fyysisiä todisteita.

Ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin

Myös Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitävät seksuaalista häirintää äärimmäisen vakavana ja vaativat, että se selvitetään perusteellisesti.

– Tällaista ei voi missään nimessä hyväksyä. Tapaus on tutkittava ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneille urheilijoille tarjottava kaikki mahdollinen tuki, toteaa UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors tiedotteessa.

– On erittäin surullista, että tällaisia asenteita on vielä olemassa pitkään jatkuneesta #metoo -keskustelusta huolimatta. EUSA:n on syytä muuttaa käytäntöjään ja selvittää, miksi tapauksen jälkihoito on epäonnistunut näin pahasti, painottaa Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Sampo Terhon mukaan seksuaalinen häirintä urheilussa on valitettavasti arka ja vaiettu ilmiö. Myöskään häirinnän laajuutta Suomessa ei tunneta.

– Yhdenkään urheilijan ura ei saa päättyä siksi, että he kokevat olonsa epämiellyttäväksi tai turvattomaksi. Häirinnästä kertomisen kynnys on saatava matalammaksi, hän vaatii.

Terhon mukaan ministeriössä on ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin häirintään puuttumiseksi. Ministeriö on päättänyt rahoittaa esimerkiksi Väestöliiton uutta Et ole yksin -palvelua, jossa urheilua harrastavat nuoret voivat kertoa häirinnästä nettichatissa tai puhelimitse.

