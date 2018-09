Suomessa on joitain kymmeniä siviilijuhlapuhujia. Koska puhujista on pulaa, on pääosin Tampereella toimiva Laura Mäntysalo matkustanut pitkiäkin matkoja puhumaan juhliin.

Minulla on usein kyyneleet silmissä, kun kukkia lasketaan tai kun kuulen koskettavan kappaleen – Laura Mäntysalo korvaa papin siviilihautajaisissa

★ Tilaajalle Kotimaa Julkaistu 8.9.2018 klo 08:00 | 0

Hautajaispuhujana toimiva Laura Mäntysalo valmistautuu puheeseen puolentoista tunnin keskustelulla omaisten kanssa. Puheessa otetaan huomioon omaisten toiveet. Jos vainaja on ollut luonteeltaan esimerkiksi riidanhaastaja, häntä voidaan kuvailla henkilöksi, joka omasi vahvoja näkemyksiä. Juhlapuhuja korvaa yhä useammin esimerkiksi papin hautajaisissa, sillä siviilijuhlat yleistyvät maallistumisen seurauksena. Hautajaistavat muuttuvat silti hitaasti.

– Tehtäväni on seistä avannon reunalla ja auttaa omaiset sieltä ylös, kuvailee

Laura Mäntysalo

hautajaispuhujan