Metsät toimivat hiilinieluna eli sitovat hiiltä. Kun metsää hakataan, nielu on negatiivinen, ja ilmaston kannalta tärkeä metsien hiilivarasto pienenee.

Mistä kysymys: Mitä eroa on hiilinielulla ja hiilivarastolla?

★ Tilaajalle Kotimaa Julkaistu 28.12.2017 klo 12:00 | 0

– Hiilivarasto on hiilimäärä, joka on sitoutunut tietylle pinta-alalle metsään ja maaperään. Hiilinielu on taas hiilen määrän