Muutamia lisätartuntoja varmaankin tulee – asiantuntijat pitävät tuhkarokon leviämistä Luodon kunnan ulkopuolelle kuitenkin hyvin epätodennäköisenä

Suomessa on alueita, joilla rokotekattavuus on liian alhainen. Pohjanmaalainen Luodon kunta on yksi niistä.

Kotimaa Julkaistu 30.11.2018 klo 17:45 | 1