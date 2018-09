Myös kokoomus tavoittelee lisäpaikkaa Euroopan parlamenttiin – puolue julkisti kuusi ehdokasta

Kokoomuksen eurovaaliehdokkaat ovat Kimmo Sasi, Sirpa Pietikäinen, Aura Salla, Janika Takatalo, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen.

Kirsi Turkki

Kokoomus julkisti sunnuntaina ensimmäiset kuusi ehdokastaan ensi kevään eurovaaleihin puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä Helsingissä. Ehdokaslistaa täydennetään myöhemmin.

– Kokoomuksen tavoitteena on napata lisäpaikka Euroopan parlamenttiin ensi kevään vaaleissa. Neljän mepin tavoitteeseen pääsy edellyttää vahvaa ehdokasasettelua ja tänään tehtyjen ehdokasnimeämisten jälkeen on helppoa todeta, että tavoiteuralla ollaan, kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen sanoo.

Kaikki kolme nykyistä kokoomuksen europarlamentaarikkoa, Henna Virkkunen, Sirpa Pietikäinen ja Petri Sarvamaa lähtevät ehdolle.

Uusina ehdokkaina paikkaa europarlamentissa lähtevät tavoittelemaan Kimmo Sasi, Aura Salla ja Janika Takatalo.

Kimmo Sasi yrittää paluuta politiikkaan

Aura Salla on Lappeenrannasta kotoisin oleva kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kuuluu Euroopan unionin komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimiin.

Janika Takatalo on Varsinais-Suomesta kotoisin oleva kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja ja toimii Turun kaupunginvaltuutettuna.

Kimmo Sasi on tamperelainen varatuomari ja kokoomuksen entinen kansanedustaja, joka nyt yrittää paluuta politiikkaan. Sasi on toiminut aiemmin myös liikenne- ja viestintäministerinä.

Sirpa Pietikäisellä pisin ura parlamentissa

Sirpa Pietikäinen on ollut europarlamentaarikkona vuodesta 2008. Kuluneella kaudella hän on ollut jäsen parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, suhteista Kiinaan vastaavassa valtuuskunnassa ja varajäsen useissa valiokunnissa. Aiemmin Pietikäinen on ollut kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristöministeri.

Petri Sarvamaa nousi EU-parlamenttiin vuonna 2012. Sarvamaa on parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja talousarvion valvontavaliokunnassa EPP-ryhmän puheenjohtaja. Ennen politiikkaan lähtöä Sarvamaa oli toimittajana Ylen uutis- ja ajankohtaistehtävissä.

Henna Virkkunen on ollut europarlamentaarikko vuodesta 2014. Virkkunen on jäsen teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa ja varajäsen muiden muassa matkailuvaliokunnassa ja autoalan päästömittauksia käsittelevässä tutkintavaliokunnassa. Virkkunen on ollut kokoomuksen kansanedustaja ja opetusministeri sekä kunta- ja hallintoministeri.