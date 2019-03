Naisyrittäjien määrä on pysynyt samalla tasolla – Naisen palkkaaminen on edelleen iso riski yrittäjälle, sanoo Suomen yrittäjänaisten puheenjohtaja

Suomen yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski kannustaa naisia yrittäjiksi myös miesvaltaisille aloille, kuten konepajateollisuuteen. Arkistokuva.

Hannu Toivonen

Naisyrittäjien määrä on pysynyt Suomessa pitkään samalla tasolla, sanoo Suomen yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski.

Suomalaisista yrittäjistä naisia on noin 30 prosenttia.

Jotta naisyrittäjyys kasvaisi, pitäisi Kosken mielestä perhevapaiden kuluja jakaa tasaisemmin isien ja äitien välillä. Silloin perhevapaiden kulut eivät lankeaisi niin usein äidin työnantajan maksettavaksi.

– Suuri osa yrittäjänaisista on naisvaltaisilla aloilla ja jos he työllistävät uusia työntekijöitä, he työllistävät usein naisia. Silloin työntekijän palkkaaminen on iso riski, Koski selventää.

Luonne-erot näkyvät

Koski kaipaisi muutosta myös yrittäjien perhevapaisiin.

– Tällä hetkellä yksityisnaisyrittäjän täytyy laittaa lappu luukulle äitiysloman ajaksi tai palkata toinen henkilö, mikä ei ole järkevää eikä kannattavaa.

Jos nämä asiat saataisiin kuntoon, naiset voisivat uskaltaa ryhtyä useammin yrittäjiksi, toteaa Koski.

Muita keinoja naisyrittäjien määrän lisäämiseksi ovat Kosken mukaan tiedon jakaminen ja erilaisten koulutusten järjestäminen.

Erot miesten ja naisten luonteissa saattavat myös vaikuttaa mies- ja naisyrittäjien määrien eroihin. Naiset eivät ota Kosken mukaan taloudellisia riskejä perheen vastuista johtuen niin usein kuin miehet.

– Vaikka asiat ovat muuttuneet tasa-arvoisemmiksi, äiti kantaa edelleen useammin huolen lapsesta kuin isä.

Vanhemmuuden kuluille yhteinen kassa

Suomen yrittäjänaiset ovat ehdottaneet vanhemmuuden kuluille yhteistä kassaa, johon kaikki työntekijät ja työantajat maksaisivat osansa. Näistä rahoista maksettaisi raskaudesta, lapsen sairastumisesta ja vanhempainvapaista aiheutuneet kulut.

Koski kertoo, että tällä hetkellä työnantajan täytyy maksaa kymmenen päivän ajan sairauslomalla olevan työntekijän palkkaa, ennen kuin työnantaja saa Kelalta korvausta.

Monesti vanhemmat, useimmiten äiti, on sairaan lapsen kanssa kotona kolmesta neljään päivään, jolloin yrittäjä ei saa Kelalta korvausta työntekijän poissaolosta, kertoo Koski.

– Työntekijöiden lyhyet poissaolot rasittavat yrittäjiä.

Naisia miesvaltaisille aloille

Tällä hetkellä naisyrittäjiä työskentelee erityisen paljon palvelualoilla, kuten kauneudenhoito-, hyvinvointi-, ravintola- ja hoiva-alalla.

Myös tähän Koski kaipaisi muutosta. Hänen mielestään naisten pitäisi lähteä rohkeammin myös miesvaltaisille aloille esimerkiksi konepajayrittäjiksi tai autonkorjaajiksi, jos näiltä aloilta henkilöllä on osaamista.

– Tätä kautta käsitys tasa-arvosta muuttuisi. Silloin ei olisi enää itsestään selvää, että naiset työskentelevät tietyllä alalla ja miehet tietyllä alalla.

Koski haluaa myös muistuttaa, että suomalaiset naiset ovat maailman mittakaavassa korkeasti koulutettuja siinä missä suomalaismiehetkin.

– Kyllä meistä potentiaalia löytyy.