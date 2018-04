Näkökulma: Terrorismin raja määritellään lähiviikkojen aikana – Turun joukkopuukotuksen pääkäsittely alkaa vankilassa

Turun joukkopuukotuksen käsittely alkoi valmisteluistunnolla kolme viikkoa sitten. Varsinainen pääkäsittely käynnistyy tänään. Se pidetään turvallisuussyistä Turun vankilassa.

Jussi Orell

Turun elokuisen joukkopuukotuksen pääkäsittely alkaa tänään. Juttu käsitellään turvallisuussyistä Turun vankilassa, jossa iskusta epäilty Abderrahman Bouanane istuu tutkintavankina. Saramäen kaupunginosassa toimiva vankila on turvajärjestelyiltään Suomen huippua. Tarkasti vartioidussa laitoksessa voidaan estää ei-toivottujen henkilöiden kohtaamiset muun muassa tarkalla osastoinnilla.

Tapahtumien kulku Turun keskustassa elokuisena perjantaina on selvä. Marokkolainen Bouanane on myöntänyt puukottaneensa hengiltä kaksi henkilöä ja haavoittaneensa kahdeksaa. Jutun juridinen pihvi on siinä, toimiko Bouanane terroristisessa tarkoituksessa vai tulkitaanko teot ”tavanomaisiksi” henkirikoksiksi.

Tilanne on mielenkiintoinen siksikin, että Bouanane on itse esitutkinnassa ollut sitä mieltä, että hänen tekonsa täyttävät terrorismin tunnusmerkit. Tätä tukee myös se, että Bouanane on kertonut mieltäneensä itsensä Isis-terroristijärjestön soturiksi, joka halusi teoillaan kostaa muun muassa Syyrian Raqqaan kohdistuneet pommitukset. Raqqa on ollut Isisille merkittävä tukikohta. Terrorimotiivia tukevat myös Bouananen julkaisemat manifestit, joista toinen oli kirjoitettu julistus ja toinen sosiaalisen median Telegram-palveluun ladattu video.

Toisin kuin elinkautista vankeusrangaistusta



vaativa syyttäjä, Bouananen puolustus lähtee siitä, että kyse ei välttämättä ollut terroristisen rikoksen tunnusmerkistön täyttävistä teoista. Puolustus pitää tekoja rangaistukseltaan murhia lievempinä tappoina ja niiden yrityksinä ilman terroristista tarkoitusta.

Kyse ei puolustuksen mukaan ole terrorismista, jos teko ei ole ollut omiaan tuottamaan vakavaa haittaa valtiolle tai pelkoa väestölle tai tekijä ei ole nimenomaisesti pyrkinyt tähän. Tekijä voi siten olla syyllistymättä terroristiseen rikokseen ideologisesta motiivistaan huolimatta. Syytetyn ja tämän asianajajan voi valmisteluistunnon perusteella tulkita olevan siis eri mieltä keskenään.

Tilanne on paradoksaalinen, vaikka asianajajan tehtävänä on ajaa päämiehensä etua. Vähimmillään kyse on siitä, että puolustus haluaa nimenomaan oikeuden linjaavan, täyttyvätkö terrorismin tunnusmerkit.

Jos oikeus aikanaan päätyy pitämään puukotuksia murhina ja niiden yrityksinä, seurauksena on elinkautinen vankeus. Tällöin ei ole merkitystä sillä, tulkitaanko terrorismiksi vai ei. Tässä vaiheessa selvää on vain se, että vankeustuomio on mahdollinen tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon sijaan, koska syytetty on mielentilatutkimuksessa todettu syyntakeiseksi.

Käräjäoikeuden ratkaisu tulee olemaan merkittävä, koska siinä linjataan, mihin terrorismin raja Suomessa vedetään. Kyse on tapauksesta, jota pidetään ensimmäisenä Suomessa tehtynä islamistisena terrori-iskuna.