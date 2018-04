Näkökulma: Uusi poliittinen liike toi vipinää – mutta jääkö käteen muuta kuin villoja?

Teräksenkova bisnesmies Hjallis Harkimo ei ole kuin kotonaan kokoomusryhmässä eikä koko eduskunnassa.

Anita Simola

Helsingissä ei ole enää lunta, mutta siitä huolimatta huhumylly uudesta poliittista liikkeestä meni eteenpäin kuin lumipallo.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkoiltana, että kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo sekä demareiden entinen puoluesihteeri Mikael Jungner puuhaavat Suomeen uutta poliittista liikettä. Liike edustaisi uudenlaista markkinaliberaalista linjaa.

Taustalla on epäilty olevan ryhmä sote- ja maakuntauudistukseen kriittisesti suhtautuvia poliitikkoja.

Jaa-ha. Se tiedetään, että Harkimo ei ole kuin kotonaan kokoomusryhmässä eikä koko eduskunnassa. Hän on teräksenkova bisnesmies, jolle kaikenlainen jankkaaminen ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) lanseeraama vatulointi ovat kuin tervan juontia.



Lännen Median tietojen mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä kuuluu arvosteluja, joiden mukaan Harkimo ei halua perehtyä asioihin eikä osallistua normaaliin eduskuntatyöhön. Ensimmäisen kauden edustajana hän on niin sanottu takarivin taavi, joka ei pääse paistattelemaan eturivissä.

Aamulla jopa uumoiltiin, josko Harkimo irtaantuu ryhmästä ja perustaa oman yksinpurjehtijan ryhmän eduskuntaan. Mutta ei.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kertoi keskustelleensa Harkimon kanssa jo keskiviikkona. Harkimo ei ole irtautumassa kokoomuksesta eikä tavoittele soten vastaista isompaa ryhmittymää.

Myös Bernerin nimi mainittu spekulaatioissa

Osa kokoomusväestä väittää koko operaation olevan sinisten syytä. Jostain syystä he olisivat vyöryttäneet ensimmäisen lumipallon. Sinisten ryhmän varapuheenjohtaja Tiina Elovaara ennätti jo kehumaan ideaa, mutta toivotti samalla Harkimon ja muut ”kapinalliset” tervetulleiksi sinisiin.

Niin tai näin, mutta uutinen ehti aiheuttaa poliittisilla areenoilla ennen näkemättömän huhumyllyn.

Kaupungilla kiertävien tarinoiden mukaan liikkeeseen olisi ollut tulossa iso joukko vaikuttajia, mutta heistä yksi toisensa jälkeen on kumonnut väitteet sosiaalisessa mediassa.

Onpa spekulaatioissa mainittu myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) nimi. Jos Berner olisi kiinnostanut liikkeestä, niin miten se istuisi hallituksen ajamaan sote- ja maakuntauudistukseen. Ei mitenkään.

Kokoomuksessa on epäilty Harkimon ja Jungnerin välejä. Ovatko pojat niin hyvää pataa kuin näyttää. Kun demari ja kokoomuslainen hääräävät yhdessä, niin silloin herää aina epäily, missä on koira haudattuna. Tosin on hyvä muistaa, että Jungner erosi puolueesta viime vuonna.

Jungner on sitä mieltä, että luutunut poliittinen kenttä tarvitsisi kunnon kevätsiivouksen ja tuuletuksen. Viimeksi maaliskuussa hän kirjoitti blogissaan, että politiikan kyky uudistua ja ohjata yhteiskuntaa on heikko.

Aikaansaamattomuus tuntuu hiukan oudolta, kun katsoo hallituksen työlistaa ja sitä, mitkä hankkeet on jo viety maaliin. Hassua on myös se, että Sipilää ja samoin yritysmaailmasta tullutta Berneriä on arvosteltu siitä, että he johtavat liian nopeatempoisesti ja yritysmallin mukaisesti hallitusta ja ministeriötä. Harkimon ja keskustakaksikon tiet eivät ole näköjään kohdanneet eduskunnassa.

Soten kapinaliike tuskin paisuu

Moni ehti jo pohtia sitä, että uusi liike vie kannatusta kokoomukselta. Olisiko soten kapinaliike sittenkin paisumassa suuremmaksi? Torstain tietojen valossa vastaus on ei.

Orpo on saanut tähän asti seurata sivusta, kun hallituskumppanit ovat painineet ongelmiensa kanssa.

Perussuomalaiset jakaantuivat, ja aiemmin jytkyn selässä ratsastanut Timo Soini (sin.) on nyt pienpuolueen jäsen.

Sipilä saa kenttäväeltä vahvaa tukea, mutta hänellä on murheenaan laahaavat kannatusluvut ja perässä hiihtävä Paavo Väyrynen.

Kaikki tämä on satanut demareiden laariin samoin kuin se, että sotea yritetään horjuttaa.

Tosin demareiden riemu voi jäädä lyhytaikaiseksi, jos kohuttu liike ei laajene suureksi eikä sillä ole merkitystä soteen.