Naton laivasto-osasto saapui Turkuun harjoittelemaan ja näyttäytymään – Uskottava valmius Itämerellä on tärkeätä

Turussa vierailevan osaston lippulaivana on tanskalainen monitoimialus HDMS Esbern Snare (oik.). Toinen vierailulla oleva laiva on portugalilainen fregatti NRP Corte-Real (takana vasemmalla).

Sotilasliitto Naton kahden laivan osasto rantautui viikonlopuksi Turkuun. Kyseessä on yksi neljästä pysyvästä merellisestä joukosta, joka on jatkuvasti käytettävissä Naton tehtäviin. Tehtävät voivat vaihdella harjoituksista operatiivisiin tehtäviin. Alukset ovat myös jatkuvassa valmiudessa osana Naton korkean valmiuden joukkoja.

Turussa vierailevan osaston lippulaivana on tanskalainen monitoimialus HDMS Esbern Snare, joka on 138 metriä pitkä ja noin 19 metriä leveä. Huippunopeus on 23–24 solmua.

Toinen vierailulla oleva laiva on portugalilainen fregatti NRP Corte-Real, joka on 116 metriä leveä ja 15 metriä leveä. Nopeus dieselmoottoreilla on 20 solmua, mutta kaasuturbiineilla alus voi saavuttaa 32 solmun vauhdin.

Osastoa komentava lippueamiraali Carsten Fjord-Larsen kertoo Lännen Medialle, että viime vuosina jännittynyt Itämeren tilanne on vaikuttanut niin Tanskan laivaston kuin Naton toimintaan. Venäjän toimet niin Ukrainassa kuin Syyriassa sekä niistä johtuvat pakotteet ovat kiristäneet ilmapiiriä kaikille rantavaltioille tärkeällä Itämerellä.

Fjord-Larsenin komentaman osaston pääasialliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Itämeri ja Pohjois-Atlantti.

– Aiemmin huomion kohteena olivat enemmän suuret valtameret. Parin viime vuoden aikana huomiotamme on siirtynyt enemmän Tanskan lähialueille. Nato on viime vuosina kohottanut valmiuttaan Itämerellä, mikä on ollut järkevää. Emme ole kuitenkaan provosoineet ketään. Uskottava valmius Itämerellä on tärkeätä, Fjord-Larsen sanoo.

Lippueamiraali korostaa, että Naton puolustus- ja kriisinhallintatyölle on olennaista, että suomalaisten ja ruotsalaisten kanssa harjoitellaan niin usein kuin mahdollista. Naton laivasto-osaston vierailuun liittyy nytkin jonkinlainen rannikkoharjoitus Merivoimien kanssa.

– On esimerkiksi tärkeätä pystyä yhdessä turvaamaan vapaa liikenne merellä. Se on meidän yhteinen intressimme ja sitä varten on harjoiteltava yhdessä. Suomalaiset ovat kovia ammattilaisia. Olen jo aiemmin vaikuttunut suomalaisten upseerien ja miehistöjen osaamisesta, Fjord-Larsen kehuu diplomaattisesti.

Itämeren alueen tulevaisuuden näkymiä lippueamiraali Fjord-Larsen ei lähde arvioimaan.

– Kun on nähnyt esimerkiksi Berliinin muurin murtumisen, Balkanin sodan ja World Trade Centerin terrori-iskun vaikutukset, en halua lähteä arvailemaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, hän sanoo.

Naton laivoihin on lauantaiksi järjestetty vapaa pääsy yleisölle. Onko siis kyseessä myös tietynlainen pr-vierailu?

– Pr-vierailun voi kokea joko kielteisesti tai myönteisesti, mutta kyllä tavallaan, jos sen näkee vahvana yhteistyönä kumppanimaan kanssa. Tämä on tavallaan käden ojennus meren yli, Fjord-Larsen pohtii.

Satamavierailuilla laivasto-osasto tuo samalla näkyville suorituskykyään ja valmiuttaan.