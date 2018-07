Navettamaisteri viihdyttää fiksusti

Viivi Koivistoinen

Seija Rannikon esittämä Maiju Karesvuo astuu Navettamaisterissa isänsä saappaisiin.

Kesäteatteri

Suomussalmen kesäteatteri: Navettamaisteri

****

Suomussalmen kesäteatterin uusi esitys Navettamaisteri käsittelee monia teemoja huumorilla.

Näytelmässä Seija Rannikon esittämä Maiju Karesvuo päätyy business-elämästään takaisin juurilleen maatilan hoitoon, kun hänen muistisairas isänsä rysäyttää traktorilla päin seinää. Huumoria saadaan erilaisten maailmojen kohtaamisesta: kaupunkielämä kohtaa maaseudun, teini-ikä aikuisuuden, byrokratia itsemääräämisen tarpeen ja stereotypiat moniulotteisuuden. Myös perinteisillä väärinkäsityksillä nauratetaan. Maatalousbyrokratiallekaan naureskelu ei vaadi katsojalta maatalouden tuntemusta.

Temaattisesti näytelmässä on paljon meneillään mutta toteutus ei siitä huolimatta ole raskas. Muun muassa naisten aliarvioiminen ja heihin kohdistuva kaksinaismoralismi tuodaan esiin moniulotteisten naishahmojen avulla. Moni mies kokeekin näytelmässä ikävän yllätyksen aliarvioidessaan naisia elämässään.

Jokainen näyttelijä esiintyy varmasti ja luo uskottavan hahmon. Eero Schroderuksen muistisairas Kalle Hakkarainen kirvoittaa yleisöstä rutkasti nauruja. Rannikko tasapainottelee taitavasti uskottavuuden ja hauskuuden välillä olematta täysi karikatyyri tai liian vakavissaan. Erityisesti lapset ja nuoret loistavat, oletettavaa jännistystä ei huomaa laisinkaan.

Hahmoista puhuttaessa on nostettava esiin Jani Kinnusen toinen hahmo Omar Abdul Hakim. Pakolaishahmon kirjoittaminen ja esittäminen on hyvin vaikea laji. Suurin osa vitseistä perustuu hänenkin kohdallaan väärinkäsityksiin, mutta muutama vitseistä jättää kylmäksi. Hahmon läsnäolo tuo kuitenkin tärkeän lisän, sillä hänen kauttaan käsitellään rasismin naurettavuutta ja pakolaispolitiikan byrokratiaa. Huumori on aina ollut keino käsitellä vaikeita asioita, ja pienistä kömmähdyksistä huolimatta siinä on onnistuttu.

Myös nykyajan kuvaamisessa on onnistuttu. Erityisesti puvustus tukee miljöötä – hahmot näyttävät nykyaikaisilta. Erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä on ujutettu mukaan yrittämättä liikaa, joten lopputulos on vaivaton. Erityisesti ilahduttaa tapa, jolla sosiaalista mediaa on käsitelty. Youtube-uraa luovan teinin kirjoittamisessa oltaisiin voitu sortua stereotyyppiseen todellisuudesta irtautuneeseen hahmoon. Näin ei kuitenkaan ole, ja Heta Manninen tuo hahmon taitavasti eloon.

Temaattisesti rikas ja hyvällä huumorilla toteutettu Navettamaisteri viihdyttää ja tarjoaa katsojalle mainion kesäillan.

Viivi Koivistoinen