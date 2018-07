Niinistö toivoo ratkaisuja löytyvän – ”ovat nyt jatkossakin valmiita keskustelemaan useista vaikeista erimielisyyksistä”

Kimmo Penttinen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli tyytyväinen tapaamisen sujumiseen.

Ossi Rajala

Helsinki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli hyvin tyytyväinen tapaamisiinsa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

– Isännän ominaisuudessa totean, että olemme maailman vakain ja vapain maa. Ehkä siksi tapaaminen järjestettiin täällä. Jossain yhteyksissä käytetty ”neutraali maa” termi Suomen kohdalla on kuulostanut oudolta. Olemme EU:n jäsen ja Naton yhteistyökumppani. Jos se tekee maasta neutraalin niin hyvä on sitten, Niinistö puhui

Niinistö iloitsi jo päivällä Twitterissä, että hän sai puhuttua paljon asioita Trumpin kanssa tunnin tapaamisen aikana.

Tiedotustilaisuudessa Niinistö sanoi Putinin ja Trumpin tapaamisen olleen hyvä alku Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden parantamiselle.

– Nämä johtajat ovat nyt jatkossakin valmiita keskustelemaan useista vaikeista erimielisyyksistä. Toivottavasti he myös löytävät vastauksia niihin, Niinistö sanoi.

Aiemmin alkuillasta myös Trump ja Putin olivat molemmat kehuneet tapaamisen olleen hyvähenkinen, vaikka he samalla myönsivät, että erimielisyyksiä on yhä. Yhdysvallat pitää esimerkiksi kiinni linjastaan, ettei Krimin valtaaminen ollut Venäjältä oikein.

Niinistö pahoitteli, että tapaamisen järjestelyt aiheuttivat joillekin haittaa tavalliseen elämänmenoon. Myös Putin teki samoin aiemmassa tiedotustilaisuudessa.

– Haluan kiittää jokaista suomalaista, jotka ovat tehneet työtä tämän tapaamisen hyväksi. Pyydän myös anteeksi heiltä, joita tapaaminen on haitannut, presidentti puhui.

Niinistö kertoi jo kesäkuun lopussa, että hän aikoo ottaa omissa keskusteluissaan esille huolen jännittyneestä tilanteesta Itämerellä sekä mustan hiilen eli nokipölypäästöjen yhteisen torjunnan.

Näin myös tapahtui.

– Sain hyvin esille mustan hiilen ongelma. Uskon, että Arktisessa neuvostossa päästään eteenpäin parannusten kanssa. Puhuimme myös Euroopan merkityksestä ja sotilaallisen harjoitustoiminnan merkityksestä. Nämä teemat eivät olleet esillä presidenttien kahdenvälisissä keskusteluissa. Musta hiili tuli molemmissa tapaamisissani ymmärretyksi. Haluan edetä konkreettisin askelin, Niinistö kertoi.

Niinistö sanoi tuoneensa eurooppalaisia huolia esille, mutta ei eritellyt tarkemmin esimerkiksi siitä, mitä sotaharjoitusten suhteen oli keskusteltu.

Suomelle tapaaminen toi jonkin verran näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa ja piti yllä suhteita Yhdysvaltoihin ja Venäjään.

Ehdotus tapaamiselle Suomessa oli tullut kesäkuun puolivälin jälkeen sekä Yhdysvalloilta että Venäjältä. Niinistön mukaan korkeat virkamiestahot sekä Yhdysvalloista että Venäjältä esittävät tapaamista ja Suomi oli valmis antamaan hyvää palvelua.

– Vuoropuhelu on nyt erittäin tärkeätä. Näiden maiden tunnelmaa on kuvailtu pahemmaksi kuin kylmän sodan aikana. On siis johdonmukaista, että annamme palvelua. Jos emme olisi suostuneet, tapaaminen olisi ollut muualla, Niinistö mietti.

Ennakkoon ajateltiin, että presidentit Trump ja Putin keskustelevat ainakin Syyriasta ja Ukrainasta ja mahdollisesti myös asevalvonta- aseriisuntakysymyksistä. Näin myös kävi. Niinistö ei halunnut kommentoida Putinin ja Trumpin välisiä keskusteluja.

– Pelot tämän tapaamisen sujumisen suhteen eivät kuitenkaan toteutuneet, presidentti totesi.