Niinistön mukaan Putin ja Trump tapaavat Suomessa muutaman tunnin ajan – tunnustelevat tunnelmaa

Omissa keskusteluissani presidenttien kanssa ottaa esille huolemme jännittyneestä tilanteesta Itämerellä sekä härkäpäisesti arktiset tavoitteemme, erityisesti mustan hiilen päästöjen yhteisen torjunnan, Sauli Niinistö pohti Mäntyniemessä.

Ossi Rajala

Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit Vladimir Putin ja Donald Trump ovat sopineet tapaavansa maanantaina 16.7. Helsingissä. Trump ja Putin eivät ole jäämässä pitkäksi aikaa Suomeen.

– Olen ymmärtänyt, että kyseessä on muutaman tunnin tapaaminen heidän välillään. Me tarjoamme heille tilaisuuden tähän. He todennäköisesti tunnustelevat tunnelmaa. Jostain on aina aloitettava, Niinistö pohti torstaina tiedotustilaisuudessaan Mäntyniemessä.

Niinistön mukaan Trump on jo pyytänyt kahdenvälistä tapaamista myös Niinistön kanssa ja tämä Trumpille myös suodaan.

– En pyri Trumpin ja Putinin välisiin keskusteluihin puuttumaan. Omissa keskusteluissani presidenttien kanssa aion ottaa esille huolemme jännittyneestä tilanteesta Itämerellä sekä härkäpäisesti arktiset tavoitteemme, erityisesti mustan hiilen päästöjen yhteisen torjunnan. Ehkä yritän saada tätä teemaa myös heidän omiin keskusteluihinsa, Niinistö pohtii.



Niinistö kertoi medialle Mäntyniemessä, että ehdotus tapaamiselle Suomessa tuli viikko sitten sekä Yhdysvalloilta että Venäjältä. Suomi ei ollut nyt aloitteellinen.

– Korkeat virkamiestahot sekä Yhdysvalloista että Venäjältä esittävät tätä. Suomi on valmis antamaan hyvää palvelua. Tämä on luonteva jatko Venäjän ja Yhdysvaltain varaulkoministerien ja puolustusvoimien komentajien tapaamisille. Se voi olla syy, miksi presidenttien tapaaminen on Suomessa.

Suomessa ”tehokas koneisto”

Niinistö arvioi, että Suomen valintaan on saattanut vaikuttaa myös se, että täällä osataan huolehtia järjestelyistä.

– Suomalainen koneisto on tehokas ja pystyy tästä suoriutumaan. Turvallisuusjärjestelyt ovat varmasti haastavia. Suomessa on kuitenkin kokemusta vastaavista tapahtumista.

Suomelle koituu jonkin verran kustannuksia erityisesti juuri turvajärjestelyistä huolehtimiseen, vaikka paikalle tulee myös Trumpin ja Putinin turvallisuudesta vastaavaa henkilöstöä. Presidentti Niinistön lisäksi kesälomaa saattaa palaa kuitenkin monella Helsingin poliisilla 16. heinäkuuta. Tarkka tapaamispaikka ei ole vielä tiedossa tai sitä ei sanota julkisuuteen.

Laskelmia veronmaksajille tulevista kustannuksista ei vielä ole.

– Laskelmia ei vielä ole. Käytämme kuitenkin kymmeniä miljoonia rauhantyöhön. Tämä on pieni virta siinä kokonaisuudessa. Ja rahat jäävät nyt suurelta osin suomalaisten palkollisten taskuihin. Lisäksi Helsingissä saatetaan jo hieroa käsiä, kun ajatellaan, kuinka paljon ihmisiä tänne voi tulla, Niinistö mietti.

Puhelu Boltonin kanssa

Niinistö kertoi keskustelleensa puhelimessa Trumpin neuvonantajan John Boltonin kanssa.

– Bolton kertoi olleensa mukana, kun Gorbatshov ja Bush tapasivat Helsingissä 1990. Hän muisteli sen olleen hyvähenkinen tapaaminen. Boltonin kommenteista julkisuudessa on voinut päätellä, että presidentit keskustelevat ainakin Syyriasta ja Ukrainasta ja toivottavasti myös asevalvonta- aseriisuntakysymyksistä. Yhdysvallat on pitäytymässä pakoteratkaisuissaan, Niinistö sanoi.

Niinistö toivoo pieniäkin edistysaskelia rauhantyössä, jotta kylmän sodan kaltaiselta asetelmalta vältyttäisiin.