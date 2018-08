Nuoret tekevät yhä vähemmän abortteja Suomessa – Tämän ajan kulttuurissa on jotain sellaista

Outi Neuvonen

Synnytysten ja naistentautien ylilääkäri Sari Silventoinen kertoo, Vaasan keskussairaalassa raskaudenkeskeytyksiä tehdään viikoittain. Määrät ovat kuitenkin vähentyneet.

Jaana Mattila

Aborttien määrä vähenee vuosi vuodelta Suomessa.

Erityisesti alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi.

– Me ehkä toivomme sen johtuvan siitä, että meillä on hyvä terveystieto koulussa, nuorten seksuaali- ja lisääntymispalveluja on helposti saatavissa ja monet kunnat antavat ilmaista ehkäisyä, naurahtaa tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL).

Trendi on kuitenkin samanlainen kaikissa Pohjoismaissa.

– Tämän ajan kulttuurissa on jotain sellaista, että nuorten keskeytykset, raskaudet ja synnytykset vähenevät kaikkialla. Se on tietysti positiivinen trendi, koska harvoin nuorten raskaudet alle 20-vuotiaana ovat suunniteltuja.

Suomessa tarvitaan syy ja lääkärin lupa

Vuonna 1987 Suomessa tehtiin liki 13 000 aborttia, kun vuonna 2017 niitä oli noin 9 360.

Keskeytysten kokonaismäärä oli viime vuonna matalimmillaan sen jälkeen, kun niitä koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin vuonna 1970.

Suomi oli ensimmäinen Pohjoismaa, jossa vapaamielinen aborttilaki tuli voimaan.

– Se salli sosiaaliset syyt lääketieteellisten ja eettisten perusteiden lisäksi. Sitä lainsäädäntöä ei ole sen jälkeen kukaan uskaltanut lähteä muuttamaan, Gissler toteaa.

Suomessa ja Islannissa aborttia ei voi tehdä ilman syytä ja lääkärin lupaa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa raskauden saa keskeyttää vain sanomalla, ettei halua lasta.

Käytännössä raskauden saa Gisslerin mukaan keskeytettyä Suomessakin, jos vaan haluaa.

– Jos sitä ei saa paikallistasolla, Valviran päätöksellä sen saa, jos viikot eivät ole menneet yli.

Yleisin syy on sosiaaliset syyt

Gissler kertoo, että 95 prosenttia naisista ilmoittaa tekevänsä abortin sosiaalisten syiden takia. Usein taustalla on se, että lapsen saaminen ei siihen elämäntilanteeseen sovi.

– Joko parisuhde on mennyt poikki, sitä ei ole ollut tai on ollut ongelmia opiskelussa, työssä tai asunnon kanssa. Yhä enemmän sanotaan myös, että halutaan kyllä lapsia, mutta ei juuri nyt. Ei olla vielä kypsiä vanhemmiksi.

Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20–24-vuotiaille.

Lähes kaikki raskaudenkeskeytykset tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Vaarallista abortin tekeminen ei Suomessa Gisslerin mukaan ole.

– Meillä ei ole vuoden 1970 jälkeen kuollut yhtään naista keskeytyksen jälkeisiin komplikaatioihin. Silloin kun oli vielä kaavintaa, saattoi tulla esimerkiksi tulehdusta.