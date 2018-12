Nuorten kevytautojen enimmäisnopeudeksi esitetään nyt 60 km/h – Liikenneturva on varoittanut onnettomuusriskeistä

STT, MATIAS ÅBERG

Helsinki

Erityisesti 15–17-vuotiaille suunnattujen kevytautojen nopeusrajoitus on nousemassa 60 kilometriin tunnissa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan linjaus poikkeaa hallituksen esityksestä, jossa rajaksi ehdotettiin 45 kilometriä tunnissa.

– Muutoksella on merkittäviä liikenteen sujuvuutta edistäviä vaikutuksia ja sillä on positiivisia vaikutuksia myös ympäristön kannalta, valiokunta perusteli korkeampaa nopeusrajaa tiistaina.

Kevytautot ovat tavallisia henkilöautoja, joissa on nopeudenrajoitin. Kyseessä on uusi ajoneuvoryhmä, jonka on määrä tulla käyttöön ensi vuoden marraskuussa. Rinnalle jäävät edelleen mopot ja mopoautot, joiden enimmäisnopeus saa olla 45 kilometriä tunnissa.

Tieliikenteen turvallisuutta edistävä Liikenneturva on pitänyt ehdottoman tärkeänä, että myös kevytautojen nopeusraja olisi enintään 45 kilometriä tunnissa. Samalla se on varoittanut 60 kilometrin tuntinopeusrajan riskeistä.

– Korkeampi nopeusrajoitus varmuudella lisäisi onnettomuuksien lukumäärää ja pahentaisi seurauksia sekä ajoneuvon kuljettajille ja matkustajille että erityisesti vastapuolena oleville tienkäyttäjille, Liikenneturva arvioi lausunnossaan kesällä.

”Kolmio vähentää peräänajoriskiä”

Myös liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut lain perusteluissa, että korkeampi nopeusrajoitus vaikuttaisi kielteisesti liikenneturvallisuuteen.

– Korkeammilla nopeuksilla ympäristön havainnointi on heikompaa, ja reaktio- ja jarrutusaikana kuljettu matka on pidempi, ministeriö kirjoitti esityksessään.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta ottaa aina huomioon eri asiantuntijalausunnot, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (sin.). Valiokunta katsoo, että korkeampi nopeusrajoitus voi sujuvoittaa liikennettä ja vähentää ohitustarvetta.

– Se mikä ei tule esimerkiksi median tietoisuuteen, on suusanallinen kuuleminen. Tässä (nopeusrajan nostossa) otettiin aika vahvasti kantaa ohitustarpeen vähenemiseen ja myös siihen, ettei ole niin paljon peräänajoriskiä, Jalonen perusteli tiistaina.

Peräänajoja pyritään ehkäisemään sillä, että kevytautoihin pitää kiinnittää hitaan ajoneuvon kolmio. Lisäksi valiokunta linjaa, että nopeusrajoitettua kevytautoa ei saisi turvallisuussyistä ajaa moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä.

Jalonen huomauttaa, että kevytautot eivät voi olla kovin vanhoja. Tämä mahdollistaa hänen mukaansa myös sen, että autoissa on uudempaa turvatekniikkaa.

Nopeusrajoitetun kevytauton saisi muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen. Kevytautoksi ei kuitenkaan kelpaisi henkilöauto, jonka käyttöönottovuoden päättymisestä on yli 10 vuotta.

Ympäristöarviossa kytkös kuorma-autoihin

Jalonen pitää kevytautojen 60 kilometrin rajaa myönteisenä ympäristölle. Ympäristöarvio perustuu hänen mukaansa liikennealalta saatuun näkemykseen, että kulutus ja päästöt kasvavat, jos rajoittimella varustetussa ajoneuvossa ajetaan jatkuvasti nopeuden ylärajalla.

– Jos kuorma-autoilla ajaa talla pohjassa rajoitinta vasten, polttoaineen kulutus on huomattavasti isompi kuin silloin, jos mennään alempaa nopeutta.

Jalosen mukaan esimerkiksi 50 kilometrin taajamanopeudessa uusien kevytautojen ei tarvitsisi ajaa kaasu pohjassa, jos auton rajoitus olisi 60 km/h.

– Jos vaihtoehtona olisi ollut 45 km/h, esimerkiksi 50:n alueella olisi aina ajettu talla pohjassa rajoitinta vasten, mikä olisi vienyt päästöpolitiikkaa negatiiviseen suuntaan, Jalonen sanoo.

Valiokunnan mietintö kevytautoista etenee seuraavaksi eduskunnan suuren salin keskusteluun ja hyväksyttäväksi. Useimmiten eduskunta päättää laista valiokunnan pohjaesityksen mukaisesti, mutta halutessaan kansanedustajilla on mahdollisuus tehdä myös muutosesityksiä.