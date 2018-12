Nuorten työttömyyteen aiotaan tarttua aiempaa nopeammin

STT

Taittuisiko syrjäytyminen osaltaan sillä, että jokaiselle alle 30-vuotiaana työttömäksi joutuneelle tulisi tehdä työllistämissuunnitelma kahden viikon kuluessa työttömäksi jäämisestä? Suunnitelman toteuttamisessa nuorelle annettaisiin monenlaista tukea tarpeiden mukaan.

Muun muassa tätä ehdottaa nuorisotakuun neuvottelukunta, joka asetettiin pohtimaan niin sanotun nuorisotakuun tulevaisuutta. Neuvottelukunta luovutti mietiskelynsä tulokset maanantaina eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle (sin.), joka vastaa nuorisoasioista.

– Yksi Suomen suurimpia haasteita on nuorten syrjäytyminen, joten kaikki kehitystyö sen estämiseksi on tehtävä. Nuorten syrjäytyminen on mittaamaton katastrofi ja menetys sekä yksilöille inhimillisesti että yhteiskunnalle taloudellisesti. Eriarvoisuutta ja syrjäytymisriskiä voidaan tehokkaimmin vähentää varhaisella puuttumisella ja tukemalla erityisesti heikoimmassa asemassa olevia nuoria esimerkiksi yhden luukun Ohjaamo-palveluilla, ministeri Terho sanoo tiedotteessa.

Johtamista keskitetään

Lisäksi neuvottelukunta esittää uuden tilannehuoneen perustamista. Sen kautta ohjattaisiin ja johdettaisiin nuorisotakuun toteutumiseen tähtäävää toimintaa. Pyrkimyksenä on myös kanavoida tulevaisuudessa kaikki nuorisotakuuseen tuleva raha tilannehuoneen kautta.

Nuorisotakuun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on tarjota nuorena työttömäksi joutuneille työ-, opiskelu- tai muu työllistymistä tukeva paikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Tilastokeskuksen mukaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on laskenut vuoden 2015 jälkeen 12,1 prosentista 10,7 prosenttiin. Lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 28 400, mikä on 3 900 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.