Oikaisu juttuun Puolustusvoimien kasvisruokaselvityksestä

Kainuun Sanomissa 8.9. julkaistussa jutussaoli virhe. Jutussa kerrottiin virheellisesti, että varuskunta-aterioiden kokonaisenergiamäärän tulee olla Puolustusvoimien ruokahuollon normissa asetettujen tasojen mukaisesti 3 300-3 400 kaloria vuorokaudessa per henkilö. Oikea määrä on 3 300-3 400 kilokaloria vuorokaudessa per henkilö.