Oikeudenkäynti ei ole häiriköiden temmellyskenttä

Turun puukkoiskun oikeudenkäynti järjestetään turvallisuussyistä Saramäen vankilan muurien sisällä. Saramäki on yksi Suomen turvallisimmista vankiloista.

Rebekka Härkönen

Rikoksesta syytetyn uhmakas ja ylimielinen käytös ei ole täysin epätavallinen ilmiö suomalaisissa oikeussaleissa. Näin arvioi käräjätuomari Nina Immonen Helsingin käräjäoikeudesta.

– Jos oikeuskäsittelyn aikana ilmenee järjestyshäiriöitä, tuomioistuimella on käytössään hyvät työkalut ottaa tilanne hallintaan ja turvata käsittelyn jatkuminen asiallisesti ja turvallisesti, Immonen sanoo.

– On oikeuden puheenjohtajan vastuulla pitää salissa järjestystä yllä niin, että oikeudenkäynti ei häiriinny.

Immosen mukaan oikeuden puheenjohtajan on syytä puuttua asiattomuuksiin herkästi. Usein jo suullinen ojentaminen auttaa tilanteeseen.



Uhrien kuuleminen voidaan perustellusta syystä järjestää niin, ettei heidän tarvitse kohdata syytettyä esimerkiksi todistajanlausuntoa antaessaan.

– Sermit näköesteeksi. Vartijat saliin turvaamaan järjestystä. Turvallisuusuhkaa aiheuttavan raudoittaminen on erittäin poikkeuksellinen keino, mutta ei täysin tavatonta, Immonen luettelee.

– Osapuolilla on oikeus osallistua heitä koskevan asian oikeuskäsittelyyn, mutta mikään absoluuttinen oikeus sekään ei ole. Viimeisimpänä puuttumiskeinona on häirikön poistaminen oikeussalista.

Arvaamattomien tilanteiden hallinta oikeudenkäynneissä nousi keskusteluihin kuluvalla viikolla Turun joukkopuukotuksen oikeudenkäynnin yhteydessä. Keskiviikkona Varsinais-Suomen käräjäoikeus joutui poistamaan puukkoiskusta syytetyn Abderrahman Bouananen oikeussalista, koska tämä alkoi huutaa kesken uhrinsa kuulemisen.

Aiemmin Bouanane oli ilmoittanut, että hänen aikomuksensa olikin elokuussa leikata uhriensa päät irti. Lisäksi hän on naureskellut avoimesti uhriensa kärsimyksille ja vammoille.

Helsingin käräjäoikeuden Nina Immonen ei ota kantaa Turun puukotusoikeudenkäynnin tapahtumiin vaan puhuu aiheesta yleisellä tasolla.

– Oikeudenkäyntien tarkoitus on taata jokaiselle perustuslain mukainen oikeusturva asioidensa virallisessa käsittelyssä, hän sanoo.

– Yhdenkään osapuolen temmellyskentäksi tai henkilökohtaiseksi showksi oikeudenkäynti ei saa muuttua.

Oikeusjärjestelmässä korostuvat tasapuolisuus ja neutraalius.

– Säännöt ovat samat kaikille, eikä ketään voi kohdella eri tavalla ilman perusteltua syytä, Immonen kuvailee.

– Pelkän luulon tai oletuksen perusteella oikeudenkäynnin osapuolta ei voi siis alkaa rajoittamaan ennakolta.

Turun puukotusjutun syyttäjäkokoonpanossa toimiva kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistisen mukaan puukkoiskun oikeuskäsittely on sujunut tähän mennessä melko hyvin.

– Vastaajalla on ollut pari purkausta. Oikeuden puheenjohtajalla on velvollisuus puuttua tällaisiin tilanteisiin ja hyvin hän on niihin puuttunutkin, Koistinen toteaa.

Koistisen mukaan syytetty ei ole esittänyt uhkauksia salissa. Bouananen provosoiva lausuma päiden katkomisesta ei Koistista hätkäytä. Hän muistuttaa, että rikoksesta syytetyn asemassa olevalla ei lain mukaan ole totuudessa pysymisen velvoitetta.

– Syytettyjen kertomukset muuttuvat, se on ihan arkipäivää oikeusprosessissa, Koistinen toteaa.

– Oikeus sitten arvioi, että mikä vastaajan kertomuksista on lähimpänä todellisuutta.

Turun puukkoiskun oikeudenkäynnin puheenjohtaja kieltäytyi kommentoimasta jutun yksityiskohtia Lännen Medialle, koska rikosasia on yhä vireillä tuomioistuimessa.