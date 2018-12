Oikeuskansleri antoi ratkaisunsa GCM-siirtolaissopimuksesta – kannelleen Ville Tavion mukaan sopimus ei sido Suomea

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio kanteli GCM-siirtolaissopimuksesta. Oikeuskansleri hylkäsi kantelun.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti hylkäsi perussuomalaisten kansanedustajan Ville Tavion kantelun GCM-siirtolaissopimuksesta, jota valmistellaan YK:ssa.

Tavio vaati kantelussaan tuomaan siirtolaissopimuksen päätettäväksi myös eduskunnan täysistuntoon. Hallitus ei aio tuoda sopimusta eduskunnan päätettäväksi.

Oikeuskansleri hylkäsi Tavion kantelun, sillä CGM ei ole sitova valtiosopimus, josta täytyisi päättää eduskunnan täysistunnossa.

Lisäksi oikeuskanslerin mukaan eduskuntaa on informoitu valmisteluprosessin aikana ja sopimusta ovat käsitelleet suuri valiokunta, ulkoasianvaliokunta ja hallintovaliokunta.

Tavio tyytyväinen oikeuskanslerin linjauksesta

Kantelun hylkäämisestä huolimatta Tavio on tyytyväinen siihen, että oikeuskansleri ei katso sopimuksen sitovan Suomea.

– Oikeuskansleri näyttää tukeutuneen ratkaisussaan pitkälti ulkoministeriöstä saamiinsa tietoihin ja päätyy siihen, että sopimus ei ole oikeudellisesti sitova valtiosopimus tai kansainvälinen velvoite. Nyt voidaan siis katsoa tulleen vahvistetuksi, että GCM-sopimus ei sido Suomea. Näin ollen hallituksen ei ole pakko laittaa sitä käytäntöön miltään osin, kirjoittaa Tavio blogissaan.

– GCM-sopimukseen ei voida myöskään jatkossa vedota lainsäädännöllisiä velvoitteita Suomelle asettavana asiakirjana. Seuraavan hallituksen ei ole pakko noudattaa sopimusta ja se voi halutessaan irtaantua GCM-sopimuksesta.

Sopimus viilataan valmiiksi Marokossa

Tällä hetkellä GCM-siirtolaissopimusta (englanniksi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) neuvotellaan Marokossa YK:n konferenssissa, joka kestää 10.–12. joulukuuta. Suomesta paikalla on sisäministeri Kai Mykkänen (kok.).

YK:n pitää hyväksyä sopimus lopullisesti vielä yleiskokouksessaan. Suomi on ainakin alustavasti äänestämässä sopimuksen hyväksymisen puolesta.

Suomen edustajat kokouksessa vahvistivat sunnuntaina 9. joulukuuta Lännen Medialle, ettei sopimus sido Suomea tai Suomen lainsäädäntöä. Kyseessä on poliittinen julistus.

GCM-sopimus linjaa tapoja, kuinka siirtolaisten kanssa toimitaan ja muuttoliikettä hallitaan niin, että ihmisoikeudet toteutuvat. Sopimusta on kritisoitu monissa maissa. Esimerkiksi Yhdysvallat ei osallistu valmisteluun.