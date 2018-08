Outi neuvonen Outi neuvonen

Petra on viihtynyt Vanhan Vaasan sairaalassa ihan hyvin, mutta kotiin on silti ikävä. Hänen on vielä vaikea ymmärtää, mitä on tapahtunut. Osastolla ollessaan hän kutoo käsitöitä, nyt on menossa iloisen väriset sukat.

On vaikea ymmärtää kaikkea, mitä on tapahtunut – Potilas ja hoitaja kertovat, millaista arki entisessä vankimielisairaalassa on

Julkaistu 12.8.2018 klo 08:00

Suurin osa heistä on kuin kuka tahansa, sairaanhoitaja Kristina Silfver toteaa.

Neljäs kerta psykoosissa oli kohtalokas.