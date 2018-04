Oppositio näkee Sipilän hallituksen taas horjuvan – Turusen loikka ei ainakaan toimintakykyä paranna

Tämä loikka ei ainakaan toimintakykyä paranna. Loikka ei ollut yllätys. Sinisten kannatus on ollut todella alhaalla. He, jotka haluavat jatkaa politiikassa, miettivät todennäköisesti sinisissä vastaavia ratkaisuja, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne miettii.

Ossi Rajala

Oppositiojohtajat pitävät kansanedustaja Kaj Turusen loikkaa sinisistä kokoomukseen uutena merkkinä siitä, ettei pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus olisi toimintakykyinen.

– Hallitusta on Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen pidetty vippaskonstein pystyssä. Hallituksessa on ollut äänettömänä yhtiömiehenä puolue, joka on hyväksynyt rajuja leikkauksia, ei ole osallistunut vaaleihin ja jolla on viisi ministeriä parin prosentin kannatuksella. Sipilän on nyt katsottava peiliin ja kysyttävä itseltään, onko hallitus tosiaan toimintakykyinen. Sisäiset riidat näyttävät kasvavan, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo Länne Medialle.

Aalto pitää Sipilän hallituksen toimintakykyä korkeintaan heikkona. Vihreiden puheenjohtaja asettelee sanansa kuitenkin varovaisemmin, kun häneltä kysyy, haluaisiko hän uudet eduskuntavaalit ennen kevättä 2019.

– Toivon, että hallitus muuttaa kurssiaan meidän ehdotusten mukaisesti. Pallo on nyt kuitenkin hallituksella. Toki yritämme kaataa hallituksen. Nyt seuraamme, mitä tästä (Turusen loikasta) seuraa, Aalto pohtii.



Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo Lännen medialle, ettei hän ole pitkään aikaan pitänyt Sipilän hallitusta toimintakykyisenä.

– Hallituksen politiikan sisältökin on ollut heikkoa. Tämä loikka ei ainakaan toimintakykyä paranna. Loikka ei ollut yllätys. Sinisten kannatus on ollut todella alhaalla. He, jotka haluavat jatkaa politiikassa, miettivät todennäköisesti sinisissä vastaavia ratkaisuja, Rinne miettii.

Rinne toteaa samalla, että Sipilän hallitus on jo ehtinyt selviytyä monenlaisesta.

– Ja jokainen päivä on lähempänä ensi kevään eduskuntavaaleja. Ei tämä kuitenkaan toimintakykyiseltä hallitukselta näytä, Rinne toteaa.

Halla-aho kuittaa Terholle

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuittasi Turusen loikan ja sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon kommentit viiltävästi Twitterissä.

– Se on taidetta, kun Sampo Terho puhuu haastattelussa likaisesta pelistä, salailusta, loikkaamisesta, luottamuksesta ja pettymyksestä, Halla-aho kirjoittaa.

Terho sekä muut siniset loikkasivat viime kesänä Perussuomalaisista sen jälkeen, kun Halla-aho oli valittu Perussuomalaisten johtoon.

Vihreiden Aalto muistuttaa, ettei hallitus ole edes muuttanut linjaansa, vaikka Halla-ahon johtamilta Perussuomalaisia ei hallitukseen otettu arvokysymysten takia.

– Halla-aho olisi hallitusohjelman yhä hyväksynyt, mutta Sipilä ja Petteri Orpo (kok.) puhuivat erilaisista arvoista. Muutosta esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaan ei ole kuitenkaan tehty, Aalto sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa Twitterissä, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun Sipilän hallituksessa sattuu ja tapahtuu.

– Taas vauhdikas päivä töissä. Sipilän hallitus horjuu joka päivä uudella tavalla, Andersson kirjoittaa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toivoo, että Turusen loikan synnyttämät jännitteet pystytään nopeasti puhumaan selviksi.

– Tilanne on jännitteinen ja vakava. Kokoomuksen ja sinisten on syytä puhua asiat reilusti halki. Tärkeää, että pöly saadaan pian laskeutumaan, eikä hallituksen toimintakyky vaarannu. Hallituskauden hyviä tuloksia talous- ja työllisyyspolitiikassa ei kannattaisi vaarantaa, Kaikkonen sanoo.

Panoksena on myös sote- ja maakuntauudistus, joka kaatuisi samalla, jos nykyhallitus hajoaisi.