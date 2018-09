Oppositio piti pääministeri Sipilän kommentteja ristiriitaisina

Pääministeri Juha Sipilä ehdotti, että Suomi alkaa nostaa kehitysyhteistyövarojen ja kiintiöpakolaisten määrää.

Riina Rastas

Pääministeri Juha Sipilä kommentoi Ylen Ykkösaamussa Euroopan maahanmuuttotilannetta ja kertoi, että Suomi on esittänyt yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa.

Sipilä sanoi, että ihmisiä pitäisi auttaa lähempänä kriisialueita, joissa voitaisiin valita apua tarvitsevat pakolaiset.

– Siellä tehdään jo se valinta, että ketkä ovat henkilökohtaisen suojelun tarpeessa ja otetaan sitten kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta hallitummin tänne Eurooppaan.

Mikäli pakolaisten auttamiseen ja valintaan tehtävät pisteet sekä rajavalvonta saadaan kuntoon, olisi Sipilä valmis kasvattamaan Suomen pakolaiskiintiötä nykyisestä 750:stä 2000 pakolaiseen asti.

– Jos kaikki Euroopan maat tekisivät saman, niin silloin pystyisimme jo auttamaan niitä, jotka todellisen hädän tarpeessa ovat, Sipilä tuumaa.

Sipilä ehdotti myös, että tehtäisiin enemmän yhteistyötä Afrikan maiden kanssa, ja että kehitysyhteistyövaroja nostettaisiin asteittain vuoden 2007 tasolle. Hän myönsi, että hallitus leikkasi aikaisemmin varoja.

– Kyllä sitä pitää lisätä. Olen sitä mieltä, että meidän on asteittain päästävä sinne 07-tasolle. Se on totta, että tästäkin on jouduttu nipistämään, niin kuin monesta muustakin tarpeellisesta asiasta, kun suomen omaa taloutta laitettiin kuntoon.

Poliitikot ovat kommentoineet Sipilän aamulla antamaa haastattelua. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ihmetteli Twitterissä Sipilän puheita kehitysapurahan nostamisesta ja kiintiöpakolaisten tuplaamisesta.

– Eikö pääministeristä yhtään tunnu nololta linjata olevansa valmis tuplaamaan pakolaiskiintiön sekä lisätä kehitysyhteistyön määrärahoja, kun hän olisi voinut tehdä juuri näitä asioita esim. juuri päättyneessä budjettiriihessä? Pitäisi tuntua, Andersson kirjoittaa.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto taas kommentoi, että hallitus on vastannut inhimilliseen kriisiin katteettomasti.

– Maailmassa on käynnissä suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan kuivuuden, nälän ja konfliktien takia. Suomen hallituksen vastaus inhimilliseen hätään on ollut vaihtelevasti joko silmien sulkeminen tai katteettomat puheet, Aalto kirjoittaa Twitterissä.

Maahanmuuttoviraston toiminnasta selvitys

Eilen ja tänään on keskusteltu myös Maahanmuuttoviraston toiminnasta tehtävästä riippumattomasta selvityksestä. Maahanmuuttovirasto on saanut kritiikkiä muun muassa vääriksi osoittautuneista turvapaikkapäätöksistä.

– Riippumaton selvitys tehdään. Helmikuusta asti ollut idea, että 1) nopea sisäinen analyysi, jotta ehditään tehdä uusia toimia jo tänä vuonna, 2) riippumaton laajempi selvitys, joka väistämättä kestää hankintakäytäntöineen n vuoden mutta antaa pohjaa pitkän ajan kehittämiselle, sisäministeri Kai Mykkänen vastasi eilen kommenttiin Twitterissä.

Maahanmuuttoviraston selvityssuunnitelmat saivat kehuja. Suomen Amnestyn johtaja Frank Johansson oli selvityksestä mielissään. Hän kommentoi Twitterissä sen olleen hyvä päätös. Kehuja tuli myös oppositiolta. Oppositiopuolueiden puheenjohtajat ovat toivoneet laajaa selvitystä.

– Oikeusvaltiossa ei saa koskaan pelätä totuutta ja sen takia myös tärkeää, että tämä riippumaton selvitys tehdään, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kiitteli Mykkästä Twitterissä.

Li Andersson oli myös selvitykseen tyytyväinen, mutta toivoi paneutumista myös muihin osa-alueisiin.

– Tämä on tervetullut uutinen! Toivottavasti hallitus on valmis myös korjaamaan oikeusapuun tehdyt heikennykset sekä huolehtimaan palautuskiellon ja ihmisoikeuksien toteutumisesta kaikessa viranomaistoiminnassa, Andersson kommentoi Twitterissä.