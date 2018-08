Oppositiopuolueet haluavat seurauksia Soinin aborttipuheille – yksittäisen ministerin luottamusta mitataan harvoin

Kimmo Brandt

Oppositiopuolueiden puheenjohtajat ihmettelevät ulkoministeri Timo Soinin toistuvia abortinvastaisia kannanottoja.

Yksittäisen ministerin luottamuksen mittaaminen eduskunnassa on harvinaista.

Politiikantutkimuksen professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta kertoo, että yleensä epäluottamuslause kohdistuu koko hallitukseen, jonka oppositio pyrkii kaatamaan.

Hänellä ei tule mieleen esimerkkiä, jolloin yksittäisen ministerin luottamusta olisi arvioitu.

Ministerin luottamus saatetaan kuitenkin mitata heti eduskunnan istuntokauden alussa. Sdp päätti puoluejohdon kesäkokouksessaan kutsua opposition koolle pohtimaan välikysymystä ulkoministeri Timo Soinin (sin.) aborttipuheisiin liittyen. Viimeksi Soini toi julki abortinvastaisen kantansa torstaina blogissaan. Hän iloitsi Argentiinan senaatin päätöksestä olla laillistamatta abortteja.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan oppositiossa on syytä selvittää, onko välikysymys oikea tapa selvittää asiaa.

Vasemmistoliiton Andersson haluaa välikysymyksen, vihreillä keskustelu edessä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on vahvasti välikysymyksen kannalla.

– Soinin luottamus tulee mitata eduskunnassa, Andersson sanoo Lännen Medialle.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kertoo, että eduskuntaryhmällä on tarkoitus keskustella aiheesta kesäkokouksessaan.

– Kerromme sen jälkeen, miten päätämme asiassa toimia, Aalto kertoo.

– Pääministerin näkemys siitä, että Suomen ulkoministeri saa puhua vastoin Suomen virallista linjaa ”omana puheenaan” ei ole kestävä emmekä tyydy siihen, hän jatkaa.

Halla-aho: Perussuomalaiset eivät osallistu välikysymykseen

Oppositiopuolueista perussuomalaiset eivät osallistu pohdintaan välikysymyksen tarpeellisuudesta.

– Soinilla on oikeus mielipiteeseensä kuten muillakin, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho perustelee Lännen Medialle.

Henriksson: Soinin on perusteltava käytöstään eduskunnalle

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaatii Soinilta perusteluja käytökselleen.

– Tämä on vakavan keskustelun paikka. Ministerin on oltava tarkkana siitä mitä sanoo ja kirjoittaa. Soini on ilmaissut mielipiteensä jo aiemmin, eikä hänellä ollut mitään syytä tulla uudelleen ulos. Ehkä hän haluaa keskustelua tai uutisotsikoita, mutta asiaa pitää vakavasti pohtia eduskunnassa. Soinin pitää pystyä kertomaan eduskunnalle miksi tekee näin, Henriksson sanoo.

– Suomen kaltaisen oikeusvaltion on tärkeää pitää esillä tyttöjen ja naisten oikeuksia. En hyväksy kuvaa, että Suomessa mennään sata vuotta taaksepäin, hän jatkaa.

Lännen Media ei tavoittanut ulkoministeri Timo Soinia kommentoimaan asiaa.

Välikysymykseen vaaditaan 20 kansanedustajaa

Ministerin toiminnasta voi tehdä välikysymyksen samalla tavalla kuin hallituksen politiikastakin. Välikysymykseen vaaditaan vähintään 20 kansanedustajaa. Valtioneuvoston on vastattava välikysymykseen 15 päivän kuluessa.

Välikysymykseen vastaa yleensä ministeri, jonka toimialaa välikysymys koskee. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, jonka jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot eduskuntaryhmien suuruusjärjestyksessä.

Välikysymyksen käsittelyn päätteeksi äänestetään ministerin nauttimasta luottamuksesta, jos keskustelun aikana on kannatettu ehdotusta epäluottamuslauseen antamisesta.

Luottamus todetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksella on siis eduskunnan luottamus, jos annettuja jaa-ääniä on enemmän kuin ei-ääniä.