Orpo: Hallitus ei luovu indeksijäädytyksistä, mutta tarkentaa, mitä hyväksytään työttömien aktiivitoimiksi

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) muistuttaa, että mitään jakovaraa ei ole, vaan Suomi velkaantuu edelleen.

Kirsi Turkki

Valtiovarainministeri Petteri Orpo ihmettele, että jakovaara on levinnyt oppositiosta myös hallituspuolue sinisiin. Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo on ehdottanut, että indeksijäädytykset lopetettaisiin vuoden 2019 alusta, koska talous kasvaa yli odotusten ja jakovaraa on kohtuullisesti.

Orpo tyrmää sinisten Elon.

– Hallituspuolue voi esittää tavoitteitaan riiheen, mutta sovitusta täytyy pitää kiinni. Joudun muistuttamaan siitä, että ei ole mitään jakovaraa.

Orpon mielestä Elon lausunnot ovat poliittinen manööveri eivätkä ne horjuta hallituksen uskottavuutta. Puheenjohtajien trion piirissä on yksimielisyys.



– Olen kokenut, että trion piirissä on yksimielisyys siitä, että näihin (indeksijäädytyksiin) ei kosketa.

Aktiivimallia pohditaan

Paljon kritisoitu työttömien aktiivimalli on hallituksen ensi viikon kehysneuvottelujen työlistalla ainakin kahdella tavoin. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallitus aikoo tarkentaa sitä, mitä hyväksytään työttömän aktiivitoimiksi. Lisäksi hallitus aikoo varmistaa, että TE-toimistoissa on riittävästi henkilöstöresursseja hoitamaan aktiivimallin palveluja.

Hallitus aikoo kehysneuvotteluissaan paneutua koko maata jo vaivaavaan työvoimapulaan. Orpo sanoo, että hallituksen piirissä kehysriiheen valmistellaan nyt laajasti toimia, joilla työttömät ja avoimet työpaikat saadaan kohtaamaan.

– Pitää tarjota laajasti eri koulutusmuotoja. Tarvitaan muuntokoulutusta, mutta myös työllistymisvalmiuksia lisäävää koulutusta. Voi olla hyvä perusammatti, mutta siihen lisäksi tarvitaan esimerkiksi teknologian kehityksen vuoksi uusia taitoja.

Valmistelutyötä koulutuspaketista tehdään kolmen kansliapäällikön, opetusministeriön kansliapäällikön Anita Lehikoisen, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön Jari Gustafssonin ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmässä.

Vielä on purettavia normeja

Hallitus onnistui alkutaipaleellaan hyvin normien purussa. Suurin muutos oli kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen.

Orpo sanoo, että normien purku on edelleen hallituksen agendalla. Parhaillaan ministeriöistä kerätään uusia ideoita. Kauppojen aukiolon vapauttamista kaltaista isoa loikkaa Orpo ei kuitenkaan lupaa.

– Koskaan ei pidä sitä väheksyä sitä, että kymmenellä pienellä toimella voi saada yhtä ison vaikutuksen kuin yhdellä suurella. Hallitus saa vielä aikaan ja haluaa edetä normien purussa, mutta ei nosteta odotusarvoja liikaa.