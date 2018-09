Orpo kannustaa Stubbia EPP:n kärkiehdokkaaksi – Alexin kokemus on vertaansa vailla

Mauri Ratilainen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kehui kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Alexander Stubbin kansainvälistä osaamista.

Kirsi Turkki

Helsinki

Petteri Orpo puhui sunnuntaiaamuna Euroopasta ja Euroopan unionista kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä. Kokoomus isännöi EPP-kongressia marraskuussa Helsingissä. Kongressissa tullaan valitsemaan EPP:n kärkiehdokas.

– Alexin mahdollisesta ehdokkuudesta EPP:n kärkiehdokaskisassa on puhuttu jo pitkään. Toivon, että hän lähtee ehdolle.

EPP:n kärkiehdokas on erittäin vahvoilla komission johtoon, jos EPP voittaa eurovaalit. Gallupeissa EPP on ollut toistaiseksi johdossa.

Orpon mukaan vastaanotto puheisiin Alexander Stubbin mukanaolosta kärkiehdokaskisassa on ollut Suomessa perinteistä.

– Kannattaako sitä nyt lähteä ehdolle, jos siellä on jo saksalainen ehdolla? Kannattaako ottaa riskiä, jos ei ole sataprosenttisen varma, että tulee valituksi?

Orpo korosti, että ilman muuta kannattaa.

– Alexin EU- ja kv-kokemus on vertaansa vailla. On Suomen ja Kokoomuksen etu, että Alexin nimi on esillä Euroopan tason spekulaatioissa.

Viime viikolla EPP:n europarlamenttiryhmää johtava Manfred Weber kertoi kiinnostuksestaan tulla valituksi EPP:n kärkiehdokkaaksi. Hän on toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittanut haluavansa EPP:n kärkiehdokkaaksi. Weber on toiminut EPP-ryhmän puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien.

Orpon mielestä kokoomus on Suomen kansainvälisin puolue.

– Me tunnemme Brysselin kabinetit ja osaamme toimia niissä. Me tiedämme, miten EU:ssa vaikutetaan.

EU:n oltava sisäisesti yhtenäinen

Orpo vakuutti kokoomuksen tukevan Suomen EU-jäsenyyttä ihan yhtä vahvasti kuin Suomen liittyessä Euroopan unioniin.

– Se ei tarkoita, että suhtautuisimme kritiikittä yhteiseen tekemiseen. Ei sitä, että emme näkisi EU:ssa parantamisen varaa. Päinvastoin: me haluamme olla kehittämässä unionia yhä paremmaksi.

Orpo painotti, että EU:n on oltava yhtenäinen sisäisesti. Perus- ja ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta ei voi tehdä kompromisseja. Euroopan parlamentin päätös vaatia neuvostoa käynnistämään artikla 7 mukainen menettely Unkarin kohdalla on Orpon mielestä oikea.

Orpo sanoi odottavansa, että seuraava komissio keskittyy entistä vahvemmin talouden kestävään kasvuun ja kansalaisten hyvinvointiin.

– EU:n on tehtävä enemmän Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi. Puolustusyhteistyö on alue, jolla EU-jäsenmaat voivat saavuttaa merkittävää eurooppalaista lisäarvoa. Avunantolausekkeen toimivuutta käytännössä voisimme parantaa harjoittelemalla yhdessä, Orpo sanoi.