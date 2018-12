Katso video! Uusnatsien marssiin osallistujat huusivat Eläköön vastarinta ja poliittinen poliisi, kansanpetturi

Ossi Rajala

Helsingissä järjestetään useita mielenosoituksia ja kulkueita itsenäisyyspäivänä. Ensimmäisenä lähti liikkeelle uusnatsien Pohjoismainen vastarintaliike, jonka marssi lähti Helsingin Kaisaniemenrannasta kello 15.40 aikaan. Marssi kulkee Kallion kaupunginosan kautta Töölöön.

Kulkue jouduttiin kuitenkin pysäyttämään vähän ennen kello 16:tta, sillä, poliisi joutui painamaan pari mielenosoittajaa maahan. Katujen reunoilla kehotettiin natseja rumin sanoin painumaan muualle. Tunnelma on jännittynyt. Hakaniemen torilla noin sata ihmistä huusi, että ”ei natseja Kallioon”.

Uusnatsit huusivat ”poliisin, Sipilän, Orpon, Halla-ahon ja Mykkäsen olevan kansanpettureita”.

Poliisi otti hakaristiliput pois

Kuuden nuoren miehen ryhmä huusi kokoontumisvaiheessa ”Kansanpetturit vastuuseen.”

Mukana on myös monia marssijoita Soldiers of Odin -porukoista eri puolilta Suomea. Kulkueessa on myös hakaristilippuja. Poliisi on ottanut hakaristiliput pois. Niitä oli kolme.

Poliisihevoset olivat uusnatsien tiellä estämässä kulkueen etenemistä, mutta ne otettiin pois kello 16:n aikaan, ja kulkue pääsi jatkamaan matkaa.

Ryhmä järjestäytyi sotilaalliseen tapaan marssiriviin. Etäisyydet toisiin katsottiin tarkkaan. Osallistujat huusivat muun muassa ”Eläköön vastarinta” ja” poliittinen poliisi, kansanpetturi”,

Osa marssijoista oli peittänyt kasvonsa. Valtaosa osallistujista on miehiä. Naisia on vain muutamia.

Kalliossa vastamielenosoitus

Vastarintaliikkeen lakkauttamispäätös ei ole vielä lainvoimainen. Näin poliisi salli uusnatsien kulkueen.

Uusnatsien tapahtumailmoituksessa sanotaan, etteivät he halua Suomen muuttuvan monikulttuuriseksi poliisivaltioksi.

Kalliossa järjestetään myös vastamielenosoitus Kallio ilman natseja -nimellä.

Vastamielenosoituksen järjestäjät kehottavat takku.net-sivustolla alueella asuvia ripustamaan ikkunoihinsa esimerkiksi sateenkaarilippuja ja olemaan paikalla Hakaniemessä pitämässä uusnatseja vastustavaa meteliä.

Juttua päivitetty klo 16..50: Lisätty video.