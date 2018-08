Otkes: Kuopion turmabussin nopeus on ollut huomattava

STT, Iiro-Matti Nieminen, Salla Salminen, Minna Holopainen

Kuopio

Kuopion perjantaisessa bussionnettomuudessa kuoli neljä linja-autossa ollutta matkustajaa, joista kolme on naisia ja yksi mies, kertoi Itä-Suomen poliisi lauantaina.

Kuolleista naisista kaksi on Ruotsin kansalaisia ja yksi Suomen kansalainen. Mies on molempien maiden kaksoiskansalainen. Kuolonuhrit olivat syntyneet 1940- ja 1950-luvuilla.

Linja-auto törmäsi viiteen henkilöautoon ja syöksyi sillalta alas junaradalle iltapäivällä. Kuopion yliopistollinen sairaala kertoi lauantaina aamupäivällä, että neljän loukkaantuneen tehohoito jatkuu edelleen.

Teho-osastolla on hoidettu yhteensä viittä potilasta, joista yksi aiotaan siirtää lauantaina vuodeosastolle. Sairaalasta on jo kotiutunut kaksi potilasta, ja viikonlopun aikana kotiutetaan useita lievemmin loukkaantuneita.

Vauriot ja jäljet kertovat nopeudesta

Linja-auto nostettiin lauantain vastaisena yönä pois junaradalta ja siirrettiin sisätiloihin jatkotutkimuksia varten.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii linja-auton läpikotaisin, jotta syitä onnettomuuteen pystytään joko löytämään tai sulkemaan pois. Muun muassa ajoneuvon jarrut tarkastetaan ja huoltohistoria käydään läpi. Myös bussin tietokoneiden toimintaa ja renkaiden kuntoa selvitetään, samoin onnettomuushetken säätä.

Tutkintaryhmän johtaja Anssi Parviainen kertoi, että bussin nopeus on ollut huomattava. Tähän viittaisivat vauriot ja jäljet onnettomuuspaikalla.

– Mitään selittävää tekijää ei ole vielä selvinnyt, Parviainen sanoi.

Otkes tutkii myös turmapaikan risteyksen suunnittelua ja sitä, pitäisikö sillan kaiteiden olla vahvempia. Parviaisen mukaan niin vahvaa kaidetta ei voi kuitenkaan rakentaa, että se kestäisi vastaavan törmäyksen.

Ajopiirturista voi saada tietoja

Lisätietoa tapahtumien kulusta voidaan saada turmabussissa olleesta, pahviselle kiekolle piirtävästä ajopiirturista, vaikka se onkin paljon digitaalista piirturia epätarkempi.

– Kyllä me siitä saamme jotain luettua, esimerkiksi viime hetken nopeuksista, Otkesin johtava tutkija Kai Valonen sanoi.

Otkes aloitti lauantaina osallisten ja muiden paikalla olleiden kuulemiset. Valosen mukaan erityisen tärkeää on päästä kuulemaan kuljettajaa. Tämä kertoi perjantaina poliisille, että linja-auton jarrut eivät toimineet ja että hän oli menettänyt ajoneuvon hallinnan.

– Meille on tärkeää saada häneltä ensi käden tietoa, että tietäisimme, mitä siinä on tapahtunut ja miten matka on kulkenut.

Onnettomuustutkinnassa käydään läpi myös pelastustoimia ja muidenkin viranomaisten toimintaa. Tutkinta kestää kaikkiaan noin puoli vuotta ja johtaa aikanaan turvallisuussuosituksiin.

Poliisi päässyt puhuttamaan matkustajia

Itä-Suomen poliisi tutkii onnettomuutta tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja neljänä kuolemantuottamuksena.

Onnettomuuden mahdollisina syinä tutkitaan teknistä vikaa, kuljettajan toimintaa ja terveydentilaa sekä liikenneolosuhteita.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Jäntti kertoi, että poliisi puhuttaa tutkinnassa onnettomuuden osallisia ja todistajia. Poliisi aloitti matkustajien kuulemiset jo perjantaina ja on jatkanut niitä lauantaina.

Tekninen rikostutkinta onnettomuuspaikalla on tehty, mutta muilta osin tutkinta jatkuu.

– Totta kai tässä tutkitaan muun muassa linja-auton kuntoa, Jäntti sanoi.

Junaliikenne oli onnettomuuden jälkeen poikki Kuopion ja Suonenjoen välisellä rataosuudella, ja matkustajajunia korvattiin linja-autoilla. Junaliikenne palautui normaaliksi lauantaiaamuna.