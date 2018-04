Oulun Ideaparkissa vesivahinko – hulevesijärjestelmä ei riitä sulamisveden poistoon

STT

Helsinki

Oulun Ideaparkissa sulamisvedet ovat valuneet sisälle kauppakeskukseen, kertoo päivystävä palomestari Marko Hottinen. Osa kauppakeskuksen tiloista, muun muassa kaksi liikettä, on suljettu vesivahingon takia.

Kauppakeskuksen katolla on noin 45 senttiä lunta, joka säätilan muuttuessa on alkanut sulaa. Sulamisvettä on niin paljon, ettei kiinteistön hulevesijärjestelmä pysty käsittelemään sitä kaikkea.

Tuloksena on, että osa hulevedestä on vuotanut kiinteistön sisälle ja osa sen katolle.

Pelastuslaitos poistaa vettä rakennuksen katolta, myymälätiloista ja hulevesijärjestelmästä.