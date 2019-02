Oulun seksuaalirikosten oikeuskäsittely alkoi – Oikeus pui suljetuin ovin kolme päivää

Sallmén Eljas

Oulussa tapahtuneita seksuaalirikoksia käsitellään oikeudessa.

Susanna Kemppainen

Ensimmäisten Oulussa viime vuonna paljastuneiden törkeiden lapsiin kohdistuneen seksuaalirikosten käsittely on alkanut Oulun käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus pui Intiön kasarmialueella sijaitsevassa väistöistuntosalissaan tapausta, jossa syyttäjä vaatii 22-vuotiaalle ulkomaalaistaustaiselle miehelle tuomiota törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Mies on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä tekoihin.

Rikosten väitetään tapahtuneen 17. marraskuuta Tuirassa. Asianomistajana eli uhrina on 14-vuotias tyttö.

Hän on jo aiemmin vaatinut, että suullinen käsittely pidettäisiin yleisön läsnä olematta ja hänen henkilöllisyytensä sekä asiakirja-aineisto määrättäisiin pidettäväksi salassa.

Koska asian käsittely on herättänyt etukäteen suurta mielenkiintoa, on käräjäoikeus tehnyt jo päätöksen käsitellä asia suljetuin ovin, salata asianomistajan henkilöllisyys ja oikeudenkäyntiasiakirjat 60 vuoden ajaksi.

Epäilty peitti kasvonsa

Käräjäoikeudelta oli pyydetty etukäteen käsittelyyn myös kuvauslupaa. Syytettynä oleva mies vastusti vaatimusta. Hänen mielestään kuvaaminen aiheuttaa merkittävää haittaa hänen yksityisyyden suojalleen ja vaarantaa hänen turvallisuutensa. Syytetyn mielestä kuvaaminen ja kuvien julkaiseminen tiedotusvälineissä leimaa hänet perusteetta ja aiheuttaa vakavaa pitkäaikaista haittaa.

Oikeus on toista mieltä. Se on myöntänyt kuvausluvan.

– Vastaaja on epäiltynä hyvin vakavasta rikoksesta ja asialla on huomattavaa yleistä intressiä. Kyseessä on ollut julkisen yhteiskunnallisen keskustelun ja mielenkiinnon aihe. Vastaajalla on mahdollisuus suojella yksityisyyttään ja turvallisuuttaan siten, että hänen sallitaan peittää kasvonsa kun häntä kuvataan, oikeus perustelee päätöstään.

Käsittelyssä sai siis ottaa kuvia muutaman minuutin ajan ennen oikeudenkäynnin alkamista, minkä paikalle saapuneiden runsaslukuisten tiedotusvälineiden edustajat tekivätkin. Sen ajaksi syytetty kätki kasvonsa paperiin. Tämän jälkeen kuvaaminen ja muu taltiointi oli kielletty ja oikeus ryhtyi käsittelemään asiaa suljetuin ovin eli yleisö sekä median edustajat poistettiin salista.

Kolmen päivän käsittely

Käsittelylle on varattu aikaa kolme päivää. Käräjäoikeus antanee tuomionsa myöhemmin kansliatuomiona. Se kertonee ratkaisustaan julkisella selosteella.

Muita Oulussa viime vuonna ilmi tulleita törkeitä lapseen kohdistuneita seksuaalirikoksia käsitellään tuomioistuimissa sitä mukaa, kun poliisi saa juttujen esitutkinnan valmiiksi ja syyttäjä syyteharkintansa tehtyä.