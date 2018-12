Oulun seksuaalirikosvyyhdessä etsitty epäilty otettu kiinni Saksassa

Poliisi

STT

Helsinki

Oulun laajassa seksuaalirikostapauksessa etsitty 25-vuotias epäilty Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiei on otettu kiinni Saksassa, poliisi tiedottaa. Oulun poliisi julkaisi tänään päivällä kuvan seksuaalirikoksesta epäillystä miehestä tuntomerkkeineen ja pyysi vihjeitä epäillyn henkilön tavoittamiseksi. Vihjeitä ei tarvitse enää toimittaa poliisille.

Yhteensä kahdeksaa epäillään törkeistä seksuaalirikoksista, joissa uhri on alle 15-vuotias tyttö. Seitsemän miehistä on jo vangittu. Tapauksessa epäillään törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, törkeää raiskausta ja pahoinpitelyä.

Kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan ulkomaalaistaustaisia ja tulleet vuosia sitten Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet eri puolilla Oulua usean kuukauden aikana tänä vuonna. Tutkinnassa on myös kaksi muuta samantyyppistä juttua, joissa uhri on ollut alle 15-vuotias tyttö. Näissä kussakin on poliisin mukaan yksi epäilty.