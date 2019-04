Oulun seksuaalirikosvyyhdessä nostettiin ensimmäinen syyte, toinen nostetaan perjantaina – rikoskokonaisuudessa epäiltynä on kahdeksan miestä

Rikoskokonaisuuden ensimmäisessä jutussa syyte nostettiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Anna Kilponen

Oulun seksuaalirikoskokonaisuudessa eli niin sanotussa grooming-vyyhdessä on nostettu ensimmäinen syyte. Syyte nostettiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta, jossa vaihtoehtoisina syytekohtina ovat raiskaus tai törkeä raiskauksen yritys tai raiskauksen yritys.

Myös rikoskokonaisuuden toisen jutun syyteharkinta on valmistumassa tämän viikon aikana. Haastehakemus toimitetaan poliisin mukaan Oulun käräjäoikeuteen perjantaina 12. huhtikuuta.

Kyseessä on rikoskokonaisuudessa, jossa uhrina on ollut alakouluikäinen tyttö ja rikoksesta epäiltyinä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä.

Syytteitä käsitellään Oulin käräjäoikeudessa 23. huhtikuuta alkaen.

Kyseessä on laajin Oulun seksuaalirikosjutuista. Rikoskokonaisuuteen kuuluu kahdeksan juttua, joissa kussakin on eri epäilty ja sama asianomistaja. Muiden kuuden epäiltyjen esitutkinnat ovat vielä kesken ja ne valmistuvat kevään aikana. Kukin juttu käsitellään erikseen, sillä epäillyillä ei ole tiettävästi yhteyttä toisiinsa. Epäillyt on vangittu.

Poliisi arvelee, että jutut saadaan päätökseen 4. heinäkuuta mennessä käräjäoikeudessa.

Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi useita lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten esitutkintoja talven aikana. Niistä osa on käsitelty jo käräjäoikeudessa.