Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilälle tärkein esine on piirros, jonka on tehnyt hänen edesmennyt Tuomo-poikansa viisivuotiaana. Se on kunniapaikalla pääministerin työhuoneessa.

Pääministeri Sipilä: Nuorin poikani kulkee mukanani – viisivuotiaan Tuomo-pojan piirustus on rakas esine, joka on aina työhuoneen seinällä kunniapaikalla

Pääministerin verstas on runsauden sarvi, jossa puutöitä sorvataan kaiken aikaa. Jo vartin paussi sorvin ääressä rentouttaa.

Lännen Median puheenjohtajasarjassa haastateltavia on pyydetty ottamaan mukaan heille jokin erityisen merkityksellinen esine.