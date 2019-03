Pääministerin tehtävä on Suomen EU-politiikan johtaminen – Finanssialan Kauppi ihmettelee, miten vähän EU-linjauksista on puhuttu vaalien alla

Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi haluaa, että äänestäjät saavat tietää kansanedustajaehdokkaiden kannat EU:n kehittämiseen.

Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi hämmästelee, miten vähän EU-asiat ovat olleet esillä vaalien alla käytävissä keskusteluissa ja puolueiden puheenjohtajien ulostuloissa.

Puolueiden puheenjohtajat ovat mahdollisia pääministeriehdokkaita ja pääministerin yksi tärkeimmistä tehtävistä on Suomen EU-politiikan johtaminen.

Kauppi vetoaa eduskuntavaaliehdokkaisiin, että nämä kertovat myös kantansa EU:n kehittämiseen.

– Suomen EU-politiikan linjat vetää eduskunta, eikä suinkaan europarlamentti, Kauppi sanoo tiedotteessaan.

Eduskunnan pitää päättää muun muassa Suomen suhtautuminen talous- ja rahaliitto EMU:n tulevaisuuteen ja pankkiunionin loppuun saattamiseen.

Anderssonin linja poikkesi muista

Finanssiala on lähettänyt yhdeksälle eduskuntapuolueen puheenjohtajalle kyselyn. Sen mukaan puheenjohtajat olivat Finanssialan kanssa pitkälti samaa mieltä EMU:n tulevaisuudesta. Kanta on, että jokaisen jäsenmaan on kannettava vastuu omasta taloudesta ja sen kestävyydestä.

Juha Sipilä (kesk.), Sari Essayah (kd.), Jussi Halla-aho (ps.) ja Sampo Terho (sin.) olivat kyselyssä täysin samaa mieltä, että EMU:n kehittämisessä on nojattava markkinakuriin, korostettava jäsenmaiden omaa vastuuta ja yhteisvastuu erityisesti talletussuojassa on pidettävä kurissa.

Puheenjohtajista Petteri Orpo (kok.), Anna-Maja Henriksson (r.) ja Pekka Haavisto (vihr.) olivat jokseenkin samaa mieltä. Sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä kyselyssä tuurasi sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari, joka oli myös jokseenkin samaa mieltä.

Vasemmistoliiton Li Andersson oli ainoana jokseenkin eri mieltä. Anderssonin mukaan jäsenmailla on varsin vähän talouspoliittista liikkumavaraa, etenkin laskusuhdanteissa. Anderssonin mukaan se vaikeuttaa jäsenmaiden oman vastuun toteuttamista.

​Keskustan Juha Sipilän mielestä EMU:n uudistamisessa on toimittava nyt, kun näköpiirissä ei ole välitöntä kriisiä. Skinnari sanoo, että Suomen tulee toimia pankkiunionin loppuunsaattamiseksi, jotta pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys saadaan katkaistua. Skinnarin mukaan edellytykset tälle ovat viime vuosina kohentuneet.

Sekä sinisten Sampo Terho että rkp:n Anna-Maja Henriksson muistuttavat, että tiettyjen jäsenvaltioiden taloudellinen tilanne on edelleen riskialtis ja epävakaa.

– Ennen kuin riskit jaetaan, niitä on pienennettävä. Muuten kannustimet pienenevät ja vastuulliset maat on pakotettu maksamaan koko laskun, Henriksson sanoo kyselyssä.

Sinisten Terho ehdottaa luotavaksi mekanismia, jolla jäsenmaa voisi erota eurosta ilman velvollisuutta erota koko unionista.

Haaviston mukaan väliin jää paljon vaihtoehtoja

Kristillisten Essayahin mielestä riskien jakamisen ennakkoehtona täytyy olla riittävä riskien vähentäminen. Ennen pankkien yhteistä talletussuojaa pankit on saatettava kuntonsa puolesta samalle lähtötasolle. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho taas tyrmää koko yhteisvastuun.

Vihreiden Pekka Haavisto muistuttaa, että täydellisen yhteisvastuun ja vastuuttomuuden väliin jää paljon vaihtoehtoja. Haaviston mielestä jäsenmailla on säilytettävä ensisijainen vastuu hyvästä taloudenpidosta ja omasta menestyksestä.

– Silti voi olla kokonaisuuden ja itsemmekin kannalta viisasta, että autamme esimerkiksi maita, jotka kohtaavat taantuman silloin, kun muilla menee hyvin tai autamme taloudellisesti heikompia maita tekemään tarvittavia uudistuksia talouksien vahvistamiseksi. Yhteisvastuullisen rahoituksen ehdoksi voidaan asettaa esimerkiksi tarvittavien uudistusten toteuttaminen ja sovittu taloudenpito, Haavisto sanoo.