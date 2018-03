Pääsiäisen vietto jatkuu aurinkoisesti – maanantaina saattaa sataa lunta

Juha Neuvonen

Pääsiäisenä on hyvä ulkoilusää.

STT, Annu Marjanen, Eeva Nikkilä-Kiipula

Pääsiäisen vietto jatkuu koko maassa aurinkoisessa säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Muutosta saattaa olla luvassa maanantaina, jolloin etelästä lähestyvä matalapaine tuonee lumisateita osaan maata.

Lauantaina ja sunnuntaina sää on pitkälti pitkänperjantain kaltainen. Päivisin auringon lämmittäessä etelä- ja länsiosissa on 3 – 4 plusastetta, ja pohjoisempana lämpötila pyörii nollan tietämillä. Aivan pohjoisimmassa Lapissakin pakkasta on vain pari kolme astetta.

Yöt ovat kuitenkin edelleen kylmiä. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpömittarissa voi olla miinusasteita 5 – 15. Pohjoisessa pakkaslukema saattaa alimmillaan olla 20 astetta.

Maanantai tuo tullessaan matalapaineen ja sen myötä lumisateita ilmeisesti osaan maata. Lunta saadaan melko todennäköisesti ainakin maan itäosissa. Mahdollisuuksien rajoissa on, että lumisateita leviää myös koko Etelä- ja Keski-Suomeen. Lappiin lumisateet näyttäisivät leviävän vasta tiistaina.



Talvi jatkuu Ilmatieteen laitoksen mukaan siis ensi viikon puoliväliin asti. Lähestyvästä keväästä kertoo lähinnä vain lisääntyvä valon määrä.

Pääsiäistä vietetään tänä vuonna melko varhain. Pitkän ajan tilastojen mukaan varhaisten pääsiäisten aikoihin lämpötila kohoaa maan eteläosissa noin viiteen plusasteeseen, Lapissa pysytään nollan tuntumassa tai hieman pakkasella. Viime vuonna pääsiäistä vietettiin huhtikuun puolivälissä, mutta myös silloin oli tavanomaista kylmempää.

Lunta on piisannut koko maassa

Talvi on ollut runsasluminen koko maassa, ilmenee Ilmatieteen laitoksen tilastoista. Lunta on ollut useimmilla havaintoasemilla tavanomaista enemmän.

Maaliskuussa lunta on mitattu harvinaisen paljon Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Juuan Niemelän-havaintoasemalla lunta oli kuun lopulla liki metrin verran, Jyväskylässäkin miltei 80 senttiä.

Kittilän Pokassa lunta mitattiin maaliskuun lopulla yli 90 senttiä eli suunnilleen saman verran kuin viime vuonna.

Helsinki-Vantaalla talvi on ollut keskimääräistä lumisempi helmikuusta lähtien. Ilmatieteen laitoksen tilastoissa lumen syvyyttä verrataan vuosien 1981-2010 keskiarvoon.