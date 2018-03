Pääsiäislennot useammin pahasti myöhässä loman loppu- kuin alkupuolella

Finavia pyytää kaikkia matkustajia tulemaan ajoissa kentälle ja pakkaamaan matkatavaransa huolellisesti. Arkistokuva.

Ossi Rajala

Pääsiäislentojen merkittävä myöhästyminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla on todennäköisempää loman loppu- kuin alkupuolella. Näin on selvittänyt lentomatkustajia korvausasioissa auttava kansainvälinen yritys Airhelp.

Airhelp tukee matkustajia heidän hakiessa korvauksia myöhästyneistä, perutuista ja ylivaratuista lennoista kansainvälisten asetusten mukaisesti. Airhelp perii palvelumaksun, jos matkustaja saa korvauksen.

Yrityksen tilastotietokannan mukaan korvaukseen oikeuttavilta lennoilta on vältytty Helsinki-Vantaalla pääsiäisen menoliikenteen ensimmäisinä päivinä viimeisen kolmen vuoden aikana. Korvauksia voi saada, jos lento on peruttu tai se on yli kolme tuntia myöhässä eikä myöhästyminen johdu säästä vaan lentoyhtiön toiminnasta.

Vilkkain lentopäivä on kuitenkin ollut viime vuosina juuri kiirastorstai, mutta korvausvelvoitteita ei ole lentoyhtiöille syntynyt. Lentoruuhkan takia myöhästymisiä on tosin ollut paljon, mutta ne ovat olleet pituudeltaan 15–180 minuutin mittaisia.



Lentoasemia ylläpitävän Finavian verkkosivujen mukaan useita lentoja on torstaina iltapäivällä ollut hieman myöhässä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kovimman pääsiäisruuhkan arvellaan jatkuvan vielä lauantaina.

Finavia pyytääkin kaikkia matkustajia tulemaan ajoissa kentälle ja pakkaamaan matkatavaransa huolellisesti lentomatkustamisen sääntöjä noudattaen.

Korvausvelkaa kasvattaneet lennot ovat ajoittuneet sen sijaan lomajaksojen loppuun. Viime vuoden lomajakson kumpikin korvausvelvoitteen alainen lento osui maanantaihin. Vuoden 2016 pääsiäisenä kahdeksan lentoa joko peruttiin tai myöhästyi tarpeeksi, jotta korvausvelvoite astui voimaan, ja nämä lennettiin loman kolmen viimeisen päivän aikana. Vuonna 2015 vastaavia tapauksia oli kaksi: yksi sunnuntaina ja yksi maanantaina.