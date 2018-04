Paavo Väyrynen eroaa keskustasta ja palaa kesäksi eduskuntaan vastustamaan sote-uudistusta

Paavo Väyrynen ilmoitti keskiviikkona palaavansa eduskuntaan kesäkuussa, jolloin hän ehtinee mukaan ratkaiseviin sote-uudistuksen äänestyksiin.

Ossi Rajala

Helsinki

Paavo Väyrynen eroaa keskustasta ja luopuu vanhan puolueensa kunniapuheenjohtajuudesta. Hän palaa kesäkuun alussa eduskuntaan ja aikoo aiemman ilmoituksensa mukaisesti olla sekä hallitusta että oppositiota vastaan. Väyrynen on ollut viime eduskuntavaalien jälkeen europarlamentissa, mutta vaihtaa nyt työpaikkaa.

– Haen myös liittolaisia ihan kaikkialta. Perustan oman eduskuntaryhmäni, Kansalaispuolueen eduskuntaryhmän. Johdan lisäksi Kansalaispuolueen valmistautumista seuraaviin eduskunta- ja eurovaaleihin. Olen molemmissa ehdolla. Jos tulen molempiin valituksi, ratkaisen vaalien jälkeen, minkä paikan otan vastaan, Väyrynen kertoi medialle keskiviikkona iltapäivällä.

Väyrysen ilmoitus aiheuttaa hallitukselle sikäli harmia, että kesäkuun ratkaiseviin sote-äänestyksiin on näin tulossa todennäköisesti yksi sote-uudistuksen vastustaja lisää. Sipilän hallituksen uskollinen tukija, varasijalta kansanedustajaksi tullut Mikko Kärnä (kesk.) väistyy Väyrysen tieltä.

– Sote- ja maakuntauudistukseen on vielä syytä perehtyä, mutta tällä hetkellä vastustan sote-uudistusta, Väyrynen puhui.



Hallituspuolueilla on varsin ohut sote-enemmistö ennestäänkin, koska kokoomuksen Elina Lepomäki



on ollut vastahankaan eikä kokoomuksen ryhmästä lähteneen Harry Harkimon



sote-kanta ole ihan varma. Hallituspuolueilla on nyt 105 kansanedustajaa. Kun puhemies ei äänestä ja Lepomäki ja Väyrynen vastustavat, enemmistö syntyy vain parin edustajan turvin.

Pari käytännön asiaa Väyrysen on vielä saatava valmiiksi ennen oman ryhmän perustamista. Erityisesti Kansalaispuolueen tila vaatii selvittämistä, koska puolueella on nykyisin useampi hallitus ja epäselvyyksiä puidaan käräjillä saakka.

– Olen tänään tehnyt aluehallintovirastolle esityksen siitä, että Kansalaispuolueen yleiskokous kutsutaan koolle, jotta saamme laillisen hallinnon. Uskon tilanteen selkiytyvän toukokuun aikana. En ole eronnut Kansalaispuolueesta, vaikka olen aiemmin niin päättänyt. Enkä aio nyt siis erota, Väyrynen selvitti tilannetta.

”Joukkue” johtaa keskustaa

Väyrysen tiedotustilaisuudessa puhuttiin paljon veteraanipoliitikon mainitsemasta liberaalista ”joukkueesta”, joka Väyrysen mukaan johtaa keskustaa ja vastustaa Väyrysen ottamista mukaan puolueen vastuutehtäviin.

– Liberaalit ovat nyt onnistuneet ottamaan vallan keskustasta. Keskusta on matkalla pienpuolueeksi. keskusta ei menesty liberaalilla linjalla, Väyrynen manasi.

Väyrynen puhui jälleen moneen otteeseen alkiolaisuudesta ja kekkoslaisuudesta, jotka keskusta on hänen mukaansa unohtanut. Väyrynen kiistää kuitenkin sen, että hänen eduskuntaan paluunsa olisi jollakin tavalla kosto esimerkiksi pääministeri Juha Sipilälle (kesk.)

Tiedotustilaisuudessa Väyrynen otti kantaa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan presidentinvaaleista tutuilla teemoilla. Esimerkiksi sotilaallinen liittoutuminen kavahduttaa miestä yhä.

– Suomikin valitettavasti ajaa EU:n yhteistä puolustusta. EU:sta tulisi Naton eurooppalainen pilari. Kansalaiset vastustavat maailmalla ylikansallista kehitystä. Tästä ovat osoituksena Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja Britannian Brexit-kansanäänestys. Suomessa uskotaan yhä, että ”populistinen” henki menee ohi, mutta ei se mene, hän puhui.