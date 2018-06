Paavo Väyrynen perustaa Seitsemän tähden liikkeen – säännöt ja linja samat kuin Kansalaispuolueella

Tarvittaessa keräämme kannattajakortteja ensi vuoden eduskunta- ja eurovaaleja varten, Paavo Väyrynen kertoi torstaina eduskunnassa.

Ossi Rajala

Eduskuntaan kesäkuussa palannut kokenut poliitikko Paavo Väyrynen perustaa ”Seitsemän tähden liikkeen”, jonka poliittinen linja ja säännöt ovat samat kuin Kansalaispuolueella, jonka johtajuudesta on kiistelty kevään ja kesän aikana.

– Vain Kansalaispuolueen nimi on vaihdettu Seitsemän tähden liikkeeksi. Tarvittaessa keräämme kannattajakortteja ensi vuoden eduskunta- ja eurovaaleja varten, Väyrynen kertoi torstaina eduskunnassa.

Väyrysen mukaan mallia on otettu Italian Viiden tähden liikkeeltä, jota pidetään populistisena ja eurokriittisenä puolueen. Italian viiden tähden liikkeen perusti koomikko Giuseppe ”Beppe” Grillo.

– Euroopan parlamentissa minulla oli läheinen yhteistyö Viiden tähden liikkeen edustajien kanssaan. Perustin heidän kanssa kontaktiryhmän ”Vapaus valita”, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tehdä jäsenyys euroalueessa vapaaehtoiseksi. Siitä pitäisi voida erota, eikä siihen olisi velvoitetta liittyä. Kontaktiryhmä vastustaa muutoinkin ylikansallista yhdentymistä, Väyrynen sanoo.



Seitsemän tähden liikkeen tunnuskuvaksi tulee Väyrysen mukaan Otavan tähtikuvio.

Väyrysen mielestä Kansalaispuoluetta ei voi seuraavissa vaaleissa käyttää, kun puolueen johtamisesta sukeutui monimutkainen kärhämä, joka on johtanut oikeuskäsittelyihin.

– Kansalaispuolue on pitkään toimintakyvytön ja sen nimi voi olla tämän kevään jälkeen pilalla. Se on kaappareiden syytä, Väyrynen sanoo

Keskiviikkona Kansalaispuolueen puheenjohtajan itseään pitävä Sami Kilpeläinen tiedotti, että Helsingin käräjäoikeuden keskiviikkoisen päätöksen perusteella hän olisi kiistaton Kansalaispuolueen puheenjohtajana. Ratkottavana on ollut, kuka on sääntöjen mukaisesti valittu Kansalaispuolueen johtoon ja missä kokouksessa valinta on tehty oikein.

Väyrysen Seitsemän tähden liikkeen perustamisella veteraanipoliitikko pyrkii varmistamaan, että hänellä ja hänen kannattajillaan on jokin yhdistys tai puolue, jolla lähteä vaaleihin.

– Pyrimme edelleen päättäväisesti siihen, että saamme palautetuksi Kansalaispuolueen sen jäsenten valtaenemmistön määräysvaltaan. Jos tämä viivästyy, ryhdymme varmistamaan osallistumisemme kevään vaaleihin keräämällä kannattajakortteja ”Seitsemän tähden liikkeen” merkitsemiseksi puoluerekisteriin. Se on vielä harkinnassa, muuttuuko eduskuntaryhmän nimi, Väyrynen kertoo.