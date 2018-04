Eila Kilpeläinen / arkisto

Palovaroittimia kannattaa laittaa enemmän kuin asetus määrää.

STT, JANNE LINNOVAARA

Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain tulipaloista aiheutuvia vahinkoja 150-200 miljoonalla eurolla. Johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala ry:stä kertoo, että palovaroittimen puuttumisen vaikutus korvauspäätökseen ei ole aivan suoraviivainen.

Palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa jo vuodesta 2000. Asetuksen mukaan palovaroitin pitää olla asunnon jokaisessa kerroksessa jokaista alkavaa 60:tä neliötä kohti.

– Kun mietitään teoriassa, niin kaikki vakuutuksethan lähtevät siitä, että viranomaismääräyksiä on noudatettava, Mero sanoo.

Mero kuitenkin painottaa, että kun vahinko sattuu, suojeluohjeen laiminlyönnillä pitää olla vaikutusta vahingon syntyyn tai leviämiseen korvauksia harkittaessa.



– Se meneekin sitten vaikeammaksi. Eli se, että pari palovaroitinta puuttuu, ei sinänsä vaikuta tulipalon syttymiseen mutta saattaa hidastaa sammutustoimia tai pelastautumista.

Meron mukaan Finanssiala kantaa huolta paloturvallisuuden parantamisesta ja on viime aikoina suositellut sisäministeriön ohjeistusta tiukempaa linjaa varoittimien määrässä.

– Jos on vaikka neljä huonetta ja keittiö, niin se on viisi palovaroitinta. Kolme makuuhuonetta ja olohuone on tärkeä suojata, ja yksi tulee poistumistien yhteyteen eli eteiseen. Peruste on se, että edes jokin näistä varoittimista reagoisi hyvissä ajoin.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) taannoisen selvityksen mukaan vanha palovaroitin ei toimi enää luotettavasti. Reaktioaika voi pidentyä ja äänen voimakkuus vaimentua ajan mittaan. Tukesin mukaan laite olisikin vaihdettava vähintään 5-10 vuoden välein.

Kyselyt ja käytäntö eroavat

Suomalaiset kertovat kyselyissä käyttävänsä ahkerasti palovaroittimia. Pelastusopiston kyselytutkimuksen mukaan palovaroitin on nykyään käytännössä joka kodissa. Pelastusalan tilastojen mukaan kuitenkin vain noin kolmasosassa palaneista asunnoista on todistettavasti ollut toimiva varoitin oikealla paikalla.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) suositti viime syksynä, että sisäministeriö selvittäisi, miten kiinteistöjen ylläpitäjät ja omistajat saataisiin paremmin mukaan huolehtimaan varoittimien asentamisesta ja toiminnasta.

Erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen sisäministeriön pelastusosastolta kertoo, että yhteistyötä Kiinteistöliiton ja muiden alan toimijoiden kanssa onkin tiivistetty esimerkiksi valtakunnallisen paloturvallisuusviikon suunnittelussa.

– Kiinteistönomistajien tavoittaminen yksilöllisesti on tietenkin aika haastava tehtävä. Enemmän se menee käytännössä tällaisen yhteisen turvallisuusviestinnän kautta, Häyrinen sanoo.

Sisäministeriö tarkastelee palovaroittimiin liittyvää lainsäädäntöä ensi vuonna alkavassa pelastuslain kokonaisuudistuksessa.