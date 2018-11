Pekka Puska jättää eduskunnan, mutta aikoo ehdolle EU-parlamenttiin

Kansanedustaja Pekka Puska haluaa Eurooppaan.

Anita Simola

Kansanedustaja Pekka Puska (kesk.) ei aio asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Sen sijaan hän ilmoittaa olevansa käytettävissä ehdokkaana EU-vaaleissa ensi keväänä.

Keskustan riveistä on jo iso joukko vanhemman polven kansanedustajia ilmoittanut jättävänsä eduskunnan. Puskan ilmoitusta on jo pitkään kyselty ja odoteltu.

Puskan tavoin myös eduskunnan jättävä pitkän linjan poliitikko Mauri Pekkarinen (kesk.) on ehdolla eurovaaleissa.

Puska kertoo, että hänen asiantuntemuksestaan olisi eniten hyötyä Suomelle EU-parlamentissa.

– –Olen ollut pitkään töissä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä, muun muassa WHO:n johtajistossa Genevessä.

Hänen pääteemat eurovaaleissa ovat suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolustaminen sekä koulutus- ja tutkimusasioiden edistäminen EU:ssa. Puska tunnetaan koko kansan terveyden edistäjänä erityisesti Pohjois-Karjala projektin ansiosta.

En kyllästynyt

Syntyikö päätös nopeasti?

– Kyllä tämä oli pitkän harkinnan tulos. Minulta on paljon kyselty jatkoa ja toivottu, että asettuisin ehdolle Helsingin vaalipiiristä eduskuntaehdokkaaksi. Olen nyt ollut kansanedustajana aikoinaan Pohjois-Karjalasta ja nyt Helsingistä. Kaipaan uusia haasteita. Kansainvälisyys ja EU:n vaikuttavat niin hyvässä kuin pahassa.

Monet eduskunnan jättävät poliitikot ovat arvostelleet sitä, että politiikan teosta on tullut lyhytjänteistä ja nykivää.

Puska sanoo, että hänen päätöksensä taustalla ei ole kyllästyminen.

– Aika eduskunnassa on ollut kiintoisaa. On selvää, että mielipide-eroja on aina politiikassa, nyt ne ovat ehkä hajaantuneet entistä enemmän. On myös hyvä muistaa, että sote on sodan jälkeen suurin uudistus, mitä nyt tehdään. Olen optimistinen sen suhteen, että se saadaan maaliin. Muutoin koko show on aloitettava uudelleen.

Asteittain maaliin

Puska sanoo, että sote-uudistus olisi pitänyt toteuttaa asteittain.

– Kun olin terveyden- ja hyvinvointilaitoksen johdossa, ehdotin, että terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit yhdistettäisiin ensin ja sen jälkeen edettäisiin asteittain.

Keskusta nimeää eurovaaliehdokkaansa lauantaina Turussa, jossa kokoontuu puoluevaltuusto. Istuvista parlamentaarikoista Anneli Jäätteenmäki (kesk.) ei ole enää ehdolla.

Pääkaupunkiseudulla kulkevat tiukasti spekulaatiot, joiden mukaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) olisi niin ikään lähdössä eurovaaleihin. Berner itse ei ole puhunut jatkostaan mitään.

Puska lähtee kisaan mukaan vahvalla osaamisellaan.

– Minut mielletään terveyden ja hyvinvoinnin edistäjäksi. Vaikka EU mielletään usein taloudelliseksi vaikuttajaksi, niin sillä on myös laaja sosiaalinen ulottuvuus, hän toteaa.

Puska sanoo, että hänen taustansa menee puoluepolitiikan ulkopuolelle.

– Totta kai tuen puoluetta eduskuntavaaleissa ja anna taustatukea. Tarkoitan tällä taustaani terveyden edistäjänä.

Puska oli Kansanterveyslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2003 vuoteen 2008 asti. Sitten hän johti Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistyttyä uutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vuosina 2009-2013.

Puska valittiin eduskuntaan ensi kerran vuonna 1987 Pohjois-Karjalan vaalipiiristä. Hän ei tullut valituksi vuonna 199, vaan jäi keskustan varaedustajaksi.

Hän on ollut ehdolla eurovaaleissa aiemminkin, eli Suomen ensimmäisissä parlamenttivaaleissa. Hän sai tuolloin ääniä hyvin omalta alueeltaan Pohjois-Karjalasta, mutta äänet eivät riittäneet läpimenoon.

Puska nousi helmikuussa 2017 Olli Rehnin tilalle eduskuntaan, koska tämän tilalle tullut ensimmäinen varaedustaja Paula Lehtomäki jätti eroanomuksen tehtävästä.