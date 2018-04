Petteri Orpo Harkimon väitteistä: Kokoomuksessa päätetään yhdessä

Anita Simola

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei niele kokoomuksesta torstaina eronneen kansanedustaja Harry Hjallis Harkimon väitteitä siitä, että kokoomusta johdetaan autoritaarisesti.

Lännen Media tavoitti puheenjohtajan Yhdysvalloista, jossa hän on työmatkalla.

– Kokoomuksessa päätämme asioista yhdessä. Asioista keskustellaan ja niitä valmistetaan avoimesti. Jos haluaa olla tässä mukana ja vaikuttaa, niin se paikka on eduskuntaryhmän kokous ja puoluehallitus. Jos ei kokouksiin osallistu, niin ei voi vaikuttaa, Orpo linjaa.

Monet kokoomuslaiset ovat todenneet, ettei Harkimoa paljon näy ryhmän viikoittaisissa kokouksissa. Tosin hän on ollut läsnä silloin, kun on jaettu ministerisalkkuja. Viimeksi näin kävi muutama viikko sitten, kun puolue nimesi uusia ministereitä sisäministeri Paula Risikon (kok.) tullessa valituksi eduskunnan puhemieheksi.



Harkimon eroilmoitus ei tullut Orpolle varsinaisesti yllätyksenä.

– Kun katsoo sitä, miten hän on viime aikoina toiminut, niin ei se ollut kovin suuri yllätys, että hän tekee näin.

Vielä keskiviikkona Harkimo oli vakuuttanut ryhmäjohtaja Kalle Jokiselle, ettei hän aio erota kokoomuksesta, eikä ole liioin perustamassa mitään sote-vastaista ryhmittymää.

– Oli erikoista toimintaa, Orpo sanoo.

Hän jatkaa, että puolueen kannalta on hiukan kiusallista, että Harkimo tulee ulos arvostellen puolueen linjauksia.

On puhuttu, että Harkimo ja mahdollisesti demareiden ex-puoluesihteeri Mikael Jungner perustaisivat uuden poliittisen liikkeen. Se edustaisi markkinaliberaalista linjaa.

Orpoa linjaus ihmetyttää.

– Kokoomus on markkinaliberaali puolue.

Orpon mukaan Harkimon päätös oli huono.

– Joukkueessa on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin kuin se, että lähtee eteenpäin yksin.

Hallituksella on varsin niukka enemmistö. Tämä on erityisen tärkeää, kun eduskunta äänestää sote- ja maakuntapaketista kesäkuussa. Harkimo kertoi kannattavansa hallituksen esityksiä jatkossakin, mutta sote-uudistus on toinen juttu. Jos siitä pitäisi äänestää nyt, niin Harkimo äänestäisi vastaan. Hänen lopullinen kantansa on vielä auki.

Orpo sanoo, ettei Harkimon lähtö muuta sote-asetelmia mitenkään.

– Hänen kriittinen suhtautuminen asiaan on ollut pitkään tiedossa.

Puheenjohtaja Jokinen kertoi aiemmin iltapäivällä, että Harkimolle on tarjottu erilaisia tehtäviä ryhmässä, mutta ne eivät ole edenneet. Jokinen ei yksilöinyt, millaisia tehtävät olisivat olleet.

– Tarkoitus on, että keskustelen Harkimon kanssa vielä uudelleen lähiaikoina, Jokinen totesi.