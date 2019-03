Pienpuolueet hakevat valtaa monessa vaalipiirissä – Väyrysen seitsemän tähden liikkeellä enemmän ehdokkaita kuin sinisillä

Eduskuntaan mielii moni puolue. Suomessa on nykyisin rekisteröitynä 19 puoluetta.

Ossi Rajala

Eduskunnan ulkopuolisten pienpuolueiden ehdokkaita löytyy kevään eduskuntavaaleissa monesta muustakin vaalipiiristä kuin Helsingistä ja Uudeltamaalta.

Lännen Media kävi läpi alustavia ehdokaslistoja niistä vaalipiireistä, joista listoja saatiin. Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä oli tiistai.

Ehdokaslistojen luonnoksia lähettivät Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Vaasan, Satakunnan, Oulun, Lapin, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan vaalipiirit. Muutamat vaalipiirit vastasivat, ettei listoja voida vielä lähettää.

Listaukset ovat vielä tarkastamattomia, joten niihin voi tulla muutoksia.

Esimerkiksi Piraattipuolue, Seitsemän tähden liike, Suomen kommunistinen puolue ja Harry ”Hjallis” Harkimon perustama Liike Nyt ovat saaneet ehdokkaita kaikkiin tai ainakin suuren osaan vaalipiireistä.

Hieman hajanaisempaa mutta silti aika yleistä edustusta on Kansalaispuolueella, Itsenäisyyspuolueella, Kommunistisella työväenpuolueella, Liberaalipuolueella, Eläinoikeuspuolueella, Feministisellä puolueella ja Suomen Kansa Ensin -puolueella.

Maan suurimpien kaupunkien vaalipiireissä tarjonta on monipuolisempaa.

Väyrysellä väkeä listoilla

Paavo Väyrysen johtaman Seitsemän tähden liike on onnistunut saamaan ehdokkaita jokaiseen vaalipiiriin. Puolue tiedottaa, että sillä on koko maassa 177 ehdokasta, mikä on 27 ehdokasta enemmän kuin hallituspuolue Sinisellä tulevaisuudella.

Myös Väyrysen entinen poliittinen koti Kansalaispuolue jäänee ehdokkaiden määrässä selvästi ”tähtiliikkeen” taakse.

Helsingin vaalipiirissä tähtiliikkeen ehdokkaina ovat muun muassa liikemies Peter Fryckman ja MV-valemediaa julkaissut Ilja Janitskin.

Sininen tulevaisuus ei ole saanut täysiä ehdokaslistoja kaikissa vaalipiireissä.

Joissakin vaalipiireissä on paljon maahanmuutto- ja EU-kriittisiä ehdokkaita tarjolla, kun Perussuomalaiset, Sininen tulevaisuus, Seitsemän tähden liike, Kansalaispuolue, Itsenäisyyspuolue ja Suomen Kansa Ensin kisaavat jonkin verran samasta äänestäjäkunnasta.

Vastaavasti uudehkot Feministinen puolue ja Eläinoikeuspuolue voivat viedä suurissa kaupungeissa ääniä vihreiltä ja vasemmistopuolueilta.

Liike Nyt voi haitata jonkin verran kokoomuksen menestystä erityisesti Uudellamaalla, jossa Harkimo sai viime vaaleissa paljon ääniä.

Tekijänoikeuksiin kriittisesti suhtautuva ja yksilönvapauksia puolustava Piraattipuolue on kasvattanut suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sille ja muillekin pienpuolueille pääsy eduskuntapuolueeksi on vaikeata.

Perinteisillä puolueilla yli 200 ehdokasta

Esimerkiksi Sdp, keskusta ja vihreät tiedottivat tiistaina, että niillä on kullakin 216 ehdokasta. Kokoomuksella on puolestaan 211 ehdokasta. Ehdokkaiden määrään vaikuttavat vaaliliitot joissakin vaalipiireissä.

Muillakin eduskuntapuolueilla ehdokasmäärät ovat todennäköisesti 200 ehdokkaan tienoilla.

Puolueet nostivat tiistaina tiedotteissaan esille muun muassa nuorten ehdokkaiden osuuksia.

Esimerkiksi vihreiden mukaan 15 prosenttia puolueen ehdokkaista on alle 30-vuotiaita. Keskustalla vastaava luku on 13,4 prosenttia, kokoomuksella 13,3 prosenttia ja Sdp:llä 11,6 prosenttia ehdokkaista on alle 30-vuotiaita.