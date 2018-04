Pohjanmaalle odotetaan viimevuotisia suurempia kevättulvia

STT, LASSI LAPINTIE

Helsinki

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kevättulvien odotetaan saavuttavan huippunsa alkuviikosta. Yöpakkasten vuoksi tulvia ei odoteta vielä viikonlopuksi. Kasvaneen lumimäärän vuoksi tulvista odotetaan viimevuotisia suurempia.

– Tämä on sellainen vanhan ajan kunnon tulva, jossa joku talokin voi kastua. Tai jos eivät talot, niin ainakin peltoja on paljon veden alla, voi olla, että joudutaan tulvapenkereiden taakse laskemaan vettä, kertoo Tulvakeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen.

Tulvavedet nousevat alkuviikosta erityisesti Kyrönjoella. Myös Lapuanjoen varrelle on odotettavissa huomattavaa tulvimista. Ennustetut tulvamäärät ovat tänä vuonna enimmäkseen keskimääräisiä, mutta paikoitellen tulvavedet nousevat sitäkin korkeammalle.

”On totuttu minimaalisten tulvien keväisiin”

Tulvakeskuksen mukaan vesimäärä voi olla odottamattoman suuri edellisvuosien niukkaan tulvimiseen tottuneille.



– Monta vuotta on ollut sellaista, ettei kunnon tulvia ole ollut. Siihen nähden tällainen keskimääräinenkin tulva on jo suuri. On totuttu sellaisiin keväisiin, että lunta ei oikein ole ja tulvat ovat minimaalisia, arvelee Vehviläinen.

Vehviläisen mukaan alkavan viikon tulvien voimakkuutta rajoittaa kuitenkin se, ettei lähipäiville ole odotettavissa sateita.

– Vesisateita ei näy ennusteissa ollenkaan pariin viikkoon, mikä on hyvä asia, se on omiaan pitämään tulvat pieninä. Vesisade tulvan päälle on se, mikä oikeasti aiheuttaa ison tulvan, josta tulee vahinkoja.

Vaasan eteläpuolisen rannikon joenvarsille ennustetaan keskimääräistä kevättulvaa. Ely-keskus varoittaa jääpatoriskistä, joka voi pahentaa tulvimista.

Kuortaneenjärven ja Keski-Pohjanmaan jokien tulvahuippua odotetaan seuraavalle viikolle huhtikuun lopulle. Perhonjoelle tulvahuippua ennakoidaan huhtikuun loppuun tai toukokuun alkuun.