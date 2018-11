Pohjanmaan tuhkarokkotapaus saattaa muuttua epidemiaksi – alueella paljon rokottamattomia lapsia

Kaksi MPR-rokotetta antaa suojan tuhkarokkoa vastaan. Tarkempia tietoja voi kysyä terveyskeskuksesta.

Esikouluikäisellä lapsella on todettu tuhkarokko Pohjanmaalla. Lapsi sai tartunnan perheen Lähi-idän matkan aikana. Alueella, jolla perhe oli lomalla, oli käynnissä tuhkarokkoepidemia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lastentautien ylilääkäri Andreas Blanco Sequeiros toteaa, että tapaus on iso asia Pohjanmaalla, koska rokotuskattavuus on niin heikko.

– Pyrimme juuri nyt kartoittamaan altistuneita ja rokottamattomia henkilöitä, Blanco Sequeiros kertoo Lännen Medialle.

Perheen ja lähipiirin lisäksi lapsi on ollut tartuttavuusaikana ainakin päiväkodissa, Kokkolan keskussairaalan lastenpäivystyksessä, Risöhällrukoushuoneen seuroissa ja pyhäkoulussa sekä Soiten lastenpäivystyksessä, jossa tauti välittömästi tunnistettiin.

Rokottamattomien lasten löytäminen ei ole aivan helppoa. Blanco Sequeiros kertoo, että neuvolan rokotusohjelmaan merkitään tiedot rokotuksista, mutta tieto jää kunnan omiin järjestelmiin.

– Meillä ei ole välitöntä tietoa tai nimilistaa siitä, ketkä eivät ole saaneet rokotusta.

Ylilääkärin mukaan altistuneita on mahdollisesti yli sata. Suurin osa tavoitetuista altistuneista on ollut rokotettuja. Moni näistä on jo ottanut lisärokotteen.

– Osa rokottamattomista on suostunut ottamaan taudilta tehokkaasti suojaavan lääkkeen.

Flunssakausi tekee diagnosoimisen haastavaksi

Blanco Sequeiros kertoo, että tuhkarokon itämisaika on 7–21 päivää. Rokko alkaa hengitystieoireilla, jolloin sairastunut on ehtinyt olla herkästi tartuttava jo päivän ajan. Ihottuma tulee neljä päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Tauti tarttuu herkästi vielä neljä päivää ihottuman alkamisen jälkeen.

– Käynnissä oleva flunssakausi tekee taudin diagnosoimisen haastavaksi erityisesti silloin, jos alkuvaiheen altistuneet pääsevät sairastumaan ja altistamaan uusia ihmisiä.

Tuhkarokon jälkitauteina voi ilmaantua bakteerin aiheuttama keuhkokuume tai harvinainen aivotulehdus.

Blanco Sequeirosin mukaan useimmat yli 45-vuotiaat ovat sairastaneet tuhkarokon. Rokotetta alettiin antaa 1970-luvun loppupuolella eikä tautia ole juuri sen jälkeen Suomessa tavattu kuin harvakseltaan ja yksittäisinä tapauksina.

– Savonlinnassa oli viime vuonna turistin mukanaan tuoma ja levittämä tartunta, mutta tauti ei levinnyt laajasti, sillä alueen rokotuskattavuus on hyvä ja alkava epidemia saatiin nopeasti estettyä.

Päiväkodissa kymmenen rokottamatonta lasta

Tartunnan jäljitykseen osallistuvat Vaasan sairaanhoitopiiri ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kuntien tartuntatautihenkilökunta sekä valtakunnallisesti THL.

Pietarsaaren sairaalan johtavan lääkärin Pia-Maria Sjöströmin mukaan nyt on tärkeää saada kiinni kaikki ne henkilöt, jotka ovat olleet yhteydessä perheeseen.

Perhe asuu Luodon kunnassa.

– Esikoulussa, jota lapsi käy, on rokottamattomia lapsia. Koko päiväkodissa heitä on kymmenen, Sjöström kertoo.

Hän muistuttaa, että kyseessä on erittäin helposti tarttuva tauti. Se tarttuu huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Jos on saanut rokotuksen, pelkoa sairastumisesta ei ole.

Sjöström kertoo, että sairaala saa jatkuvasti yhteydenottoja paikallisilta asukkailta, mutta toistaiseksi toista sairastunutta ei ole tavattu.