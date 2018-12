Poliisi etsii tätä miestä epäiltynä Oulun seksuaalirikoksista

Poliisi

Poliisi etsii kuvan esittämää henkilöä.

Minna Akimo

Oulun poliisi julkaisi seksuaalirikoksesta epäillyn miehen kuvan ja nimen tiistaina. Epäilty liittyy Oulussa tapahtuneeseen seksuaalirikokseen, jossa kahdeksaa miestä epäillään muun muassa 15-vuotiaan tytön hyväksikäytöstä.

Hyväksikäytön epäillään jatkuneen useiden kuukausien ajan kuluvan vuoden aikana.

Oulun käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt tutkintavankeuteen seitsemän teosta epäiltyä miestä.

Poliisin etsimä mies on nimeltään Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiei. Epäilty on 25-vuotias ja pituudeltaan 165-170 senttiä. Miehellä on normaali vartalo, ruskeat silmät, tummat tai mustat hiukset. Poliisin mukaan miehellä voi mahdollisesti olla myös partaa ja silmälasit.

– Julkaisimme kuvan, koska kyse on erittäin vakavasta rikoksesta, jonka selvittämisintressi on korkea. Julkaisimme kuvan, koska hänet pitäisi saada kiinni ja mukaan esitutkintaan, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisilaitokselta sanoo.

Kiiskisen mukaan poliisin oletus on, että epäilty mies on Suomessa. Poliisin mukaan sekin on mahdollista, että epäilty on lähtenyt maasta pois.

– Meillä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, missä tämä mies on. Oletuksemme on, että hän on Suomessa. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että hän on lähtenyt maasta pois. Katsomme miten tutkinta etenee ja silloin myös kansainvälinen etsintäkuulutus on mahdollinen, Kiiskinen sano Lännen Medialle.

Kiiskisen mukaan esitutkinnassa ei ole tullut vielä esille sitä, että tapaukseen liittyisi kahdeksan epäillyn lisäksi muita epäiltyjä.

– Esitutkinta on vielä alkuvaiheessa, ja tällä hetkellä tietoa (muista epäillyistä) ei ole.

Havainnot poliisille

Poliisi pyytää mahdollisia havaintoja asiaan liittyen Oulun poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi.

Oulun poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus ja pahoinpitely.

Poliisi on aiemmin kertonut, että teosta epäillyt miehet ovat saapuneet Suomeen turvapaikanhakijoina, ja osalle on myönnetty Suomen kansalaisuus.

Poliisi on myös kertonut, että tekijä ja uhrit ovat tutustuneet toisiinsa sosiaalisen median kautta.

