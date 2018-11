STT

Helsinki

Poliisi löysi kuolleen miehen yksityisasunnosta Pohjois-Savon Sonkajärvellä keskiviikkoiltana. Poliisi tutkii miehen kuolemaa murhana, koska epäillyssä henkirikoksessa on käytetty voimakasta väkivaltaa. Poliisi on tehnyt kiinniottoja asiaan liittyen. Kiinni otettujen osuutta tapahtuneeseen on tutkittu yön ja torstaipäivän aikana.

Poliisi lupailee, että asiasta kerrotaan lisää seuraavan kerran perjantaina.