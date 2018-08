Poliisiylijohtaja: Halvempaa torjua ongelmia kuin tutkia rikoksia kalliisti

Suomen ensimmäinen ja ainoa lähiöpoliisi on toistaiseksi Vesa Jauhiainen Turusta.

Johanna Jurkka

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen uskoo, että ennalta estävällä työllä ja lähiöpoliisien avulla torjutaan Ruotsissa koettujen katastrofien kaltaisia tragedioita. Valtion lisäraha saattaa tuoda helpotusta harvaan asuttujen alueiden poliisivajeeseen.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää hallituksen budjettiesitykseen sisältyvää lisärahoitusta poliisitoimintaan ensiarvoisen tärkeänä turvallisuusriskien minimoimiseksi. Ensi vuodelle ehdotettua 2,5 miljoonan euron määrärahaa ennalta estävään toimintaan Kolehmainen suuntaisi ensisijaisesti lähiöpoliisitoimintaan.

– Uskon vahvasti siihen, että yhteiskunnalle tulee paljon halvemmaksi torjua ongelmia ennalta kuin tutkia rikoksia kalliisti jälkeenpäin. Se, etteivät ongelmat paisu yhä pahemmiksi, on kaikkien etu. Siksi uskon lähiöpoliisitoimintaan, Kolehmainen sanoo.

Lähiöpoliisi voisi Kolehmaisen mielestä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tarttua ongelmiin ennen kuin ne ryöstäytyvät käsistä, kuten Ruotsin lähiöissä hiljattain.

– Määrärahoilla painopistettä pystyttäisiin palauttamaan ennalta estävään työhön niin, etteivät ongelmat eskaloidu samalla tavalla kuin Ruotsissa, missä sata autoa paloi yössä, Kolehmainen sanoo.

Hallituksen budjettiesitykseen sisältyvää, poliisitoimintaan suunnattua 3,3 miljoonan euron määrärahaa harvaan asutuille alueille Kolehmainen kohdistaisi odotetusti sinne, missä sitä tarvitaan kipeimmin.

Harvaan asuttuja alueita, joilla poliisin toimintavaste on heikko eli poliisin tulo hälytyspaikalle voi kestää jopa puoli tuntia, on maassa runsaasti. Eniten niitä on Lapissa.

– Meillä on tosi pitkät toimintavasteajat Lapissa, mutta vaikeita alueita on muuallakin, esimerkiksi saaristoissa, Itä-Suomessa, Kainuussa, Oulun alueella ja Keski-Suomen reunoilla. Nyt on analysoitava, minne kohdennuksia tehdään. Varmasti rahalla pystytään vahvistamaan ainakin Lapin toimintavastetta, Kolehmainen lupaa.

Esimerkiksi Enontekiöstä ja Utsjoelta puuttuu vakituinen poliisi.

– Poliisin määrärahojen leikkaaminen on tarkoittanut toimipisteverkoston harventamista ja sitä, ettei kaikille poliisiasemille ole eläköitymisten jälkeen riittänyt poliiseja. Se on korvattu sillä, että alueella toimii poliisi. Seinäthän sinänsä eivät tuo turvaa.