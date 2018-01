Presidentti Niinistö kehotti uudenvuodenpuheessaan muistamaan, miten Suomi selvisi sisällissodasta

Joel Maisalmi

Presidentti Niinistön mukaan vuosien 1917 ja 1918 muistot ovat liki vastakkaiset.

STT

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö aloitti perinteisen uudenvuodenpuheensa muistuttamalla Suomen itsenäistymistä seuranneesta sisällissodasta. Niinistön mukaan vuosien 1917 ja 1918 muistot ovat liki vastakkaiset. Itsenäistymisen jälkeen tapahtui pahin, mitä kansakunta voi kohdata, hän sanoi.

Niinistö jatkoi toteamalla, että vasta vuosikymmenten myötä luottamus kansanvaltaan kasvoi ja syntyi kansallistunne yhteisyydestä.

Niinistön mukaan opetus vaikeuksista ja niistä selviämisestä on se, että ihmisillä on oikeus olla eri mieltä ja sitä on osattava kunnioittaa.

Presidentti Sauli Niinistö nosti puheessaan esille myös ilmastonmuutoksen ja korosti sen olevan todellinen uhka, ei mielipidekysymys. Ilmastonmuutoksen suhteen on toimittava nopeasti, sillä olemme takamatkalla, Niinistö sanoi.



Niinistö puhui myös kehitysmaiden naisten asemasta ja tyttöjen oikeudesta koulutukseen. Naisia on kehitysmaissa tuettava astumaan eturiviin, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan naisten panos on Suomen tarinassa ollut korvaamaton, joten olisi vaikea kuvitella, miten muualla olisi vara jättää se käyttämättä.