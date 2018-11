Puoluejohtajat intoutuivat vitsailemaan syntyvyyskeskustelussa

STT, TUOMAS SAVONEN

Helsinki

Puoluejohtajat intoutuivat vitsailemaan lapsenhankinta-asioilla SAK:n järjestämässä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien työelämäkeskustelussa.

Keskustelussa kysyttiin puoluejohtajien selityksiä Suomen alhaiseen syntyvyyteen.

Sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan suomalaisten keskuudessa vallitsee turhia pelkoja lapsiperhearjen suhteen.

– Tiedän omasta kokemuksesta, että on raskasta välillä raahata aamulla huutavaa lasta hoitoon, mutta vielä raskaampaa on tulla töihin kuuntelemaan huutavaa oppositiota, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerinä toimiva Terho lohkaisi.

Terho arvioi, että sosiaalipoliittiset etuudet eivät ole ratkaisevia lastenhankinnasta päätettäessä. Hän ei usko, että suomalaiset analysoivat makuuhuoneissaan erilaisia perhevapaamalleja.

– Jos analysoivat, niin ei olekaan ihme, että ei tule lapsia, Terho nauratti keskusteluyleisöä.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä arvioi, että hänellä ja SDP:n puheenjohtajalla Antti Rinteellä lastenhankintakysymykset eivät ole enää ajankohtaisia. Sipilä, 57, ja Rinne, 56, olivat puheenjohtajakeskustelun vanhimmat osanottajat.

– Antti on peräänkuuluttanut niitä synnytystalkoita. Eikös me voitaisi Antti todeta, että meidän osalta parasta ennen -päivämäärä on mennyt ohi jo, Sipilä sanoi.

– Älä nyt tuollaisia puhu, mulla on nuori vaimo, Rinne vastasi ja sai yleisön rämähtämään nauruun.

”Ei keppihevosta maahanmuuton lisäämiseksi”

Vasemmistopuolueiden puheenjohtajat korostivat puheenvuoroissaan yhteiskunnan poliittisten päätösten merkitystä lastenhankinnalle.

– Tehdyissä kyselytutkimuksissa nousee selvästi esille huoli omasta toimeentulosta, johon vaikuttavat suoraan yhteiskunnan tukipalvelut ja minkälainen vanhempainvapaajärjestelmä meillä on, ja huoli omasta työurasta ja omasta työpaikasta, vasemmistoliiton Li Andersson sanoi.

SDP:n Rinne halusi Suomeen laajan lapsiperhestrategian konkreettisine toimenpideohjelmineen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mielestä nuorille perheille täytyy antaa uskoa tulevaisuuteen.

– Jos me pystymme pitämään Suomen kasvu-uralla, työllisyyden korkealla ja luottamuksen siihen, että Suomessa riittää töitä ja että Suomeen uskaltaa hankkia lapsen, silloin me olemme oikeilla jäljillä, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan syntyvyyden kasvusta on turha kantaa huolta, sillä se on luonnollinen seuraus hyvinvoinnin ja tasa-arvon kehityksestä teollistuneissa maissa. Päinvastoin maapallon ongelmana on Halla-ahon mukaan liikakansoitus.

Halla-aho piti tärkeänä, ettei syntyvyyden laskua aleta käyttää keppihevosena maahanmuuton lisäämiseksi.