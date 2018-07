Pyhärannan maastopalon sammutus jatkuu erittäin hankalissa olosuhteissa, palo ei vieläkään hallinnassa

Päivystävä päällikkö Juha Virto kertoo, ettei Pyhärannan palo ole vieläkään hallinnassa.

Saana Huhtala

Varsinais-Suomen päivystävä päällikkö Juha Virto kertoo, ettei Pyhärannan maastopaloa ole vieläkään saatu hallintaan. Paloalueen on kameroiden ja karttojen perusteella arvioitu olevan tällä hetkellä noin sata hehtaaria.

– Tilanne on sellainen, etten ikävä kyllä voi sanoa palon olevan hallinnassa. Sammutustyöt jatkuvat erittäin hankalissa olosuhteissa, sillä kuumuus on sietämätöntä ja sammuttajat väsyneitä, Virto sanoo.

Myös tuuliset olosuhteet vaikeuttavat töitä.

Sammutustyöt tulevat jatkumaan vielä pitkään, vähintäänkin huomiseen elleivät jopa koko viikonlopun ajan. Edes palon hallintaan saamisesta ei voi antaa vielä arvioita.

– Meillä on ollut ilmakalustoapua muun muassa Rajavartiolaitokselta ja Kauttuan ilmailukerhosta eilisestä asti. Toivon mukaan tilanne kohta paranee, Virto toteaa.

Pyhärannan paloa on sammutettu nyt keskiviikkoiltapäivästä asti. Mukana sammutuksessa on noin parisataa henkilöä ja apua on pyydetty ja saatu naapuripelastuslaitoksilta, kuten Satakunnan pelastuslaitokselta. Paikalla on myös puolustusvoimien virka-apuosasto auttamassa käsisammutuksessa.