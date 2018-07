Pyhärannan raskas sammutusurakka jatkuu, mutta maastopaloalueella on uusi uhka: ”Siellä ei uskalla liikkua”

Pyhärannan maastopaloalue on mustanaan tuhkasta. Varusmiehet kastelevat perjantaiaamuna paloaluetta.

Markku Uhari, Sakari Muurinen

Pyhäranta

Pyhärannan maastopaloalueen sammutustyöt jatkuvat edelleen. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Juha Virto kertoo perjantaiaamuna, että sammuttamista on jatkettu läpi yön.

Perjantaiaamuna sammutukseen osallistuu hänen mukaansa noin 130 palomiestä ja -naista, minkä lisäksi alueella on muun muassa Puolustusvoimien virka-apuosasto. Illan ja yön aikana alueelle on kuitenkin kehittynyt uusi ongelma.

– Puun rungot ovat hyvin huonosti kiinni maaperässä, palo on käytännössä polttanut juuria poikki. Puut ovat sammuttajien kannalta problemaattisia, koska siellä ei uskalla liikkua. Puut kaatuvat ihan pienenkin tuulenvireen toimesta, Virto kertoo Lännen Medialle.

Puut ovat maassa hänen mukaansa käytännössä ”tuhkan varassa”.

Tuuli alueella tyyni

Perjantaiaamuna tuuli alueella on melko tyyni, ja palo on aamupäivällä saatu rajattua.

Pyhärannassa olevan Lännen Median toimittajan Sakari Muurisen mukaan tilanne vaikuttaa aamupäivällä rauhalliselta.

Alueelle pääsy on tällä hetkellä vaikeaa, koska liikennettä ohjataan muualle. Tuuli kuitenkin kuljettaa toisinaan mukanaan savun hajua.

Perjantaina aamupäivällä palolentoja ei ole käynnissä, mutta lennot ovat valmiudessa, jos niitä on tarvetta jatkaa.

Alueella varusmiehet kastelevat mättäitä. Maa on mustanaan tuhkasta. Eräs palomies kertoo LM:lle olleensa alueella keskiviikosta saakka niin, että lepoaikaa on ollut yhteensä 12 tuntia.

Virto kuvailee pelastusurakkaa kovaksi, mutta kaikki paikalla olevat ovat suoriutuneet töistä hyvin.

– VPK-laisilla on omat elämänsä, mutta silti he ovat täällä, Virto sanoo.

Alueelle ennustettu sadekuuroja

Perjantai-iltapäivällä maastopalon alueelle on ennustettu sadekuuroja, mutta niiden mukana voi tulla myös tuulta ja mahdollista ukkosta, mitkä voivat vaikeuttaa pelastustöitä entisestään.

Virto kuvailee, että sateen apu voi jäädä kyseenalaiseksi sammuttamiselle.

Alueelta on evakuoitu kaikkiaan noin 50 ihmistä. Yön aikana evakuointeja ei ole tarvinnut jatkaa, ja Virton mukaan osa on päässyt jo takaisin koteihinsa. Paloalue on hänen mukaansa tällä hetkellä noin 70-90 hehtaaria.